[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 신도림·오류동 문화공간인 다락에서 12월 한 달간 주민들을 위한 겨울 특화 프로그램을 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 프로그램은 크리스마스를 주제로 한 체험 활동과 겨울 분위기를 느낄 수 있는 영화 상영으로 구성해 남녀노소 누구나 참여할 수 있도록 마련됐다.

신도림 다락에서는 ▷6일 ‘러브레터’ ▷20일 ‘겨울왕국’ ▷27일 ‘러브 액츄얼리’를 오류동 다락에서는 ▷13일 ‘꼬마유령 캐스퍼:크리스마스 소동’ ▷20일 ‘러브 액츄얼리’▷27일 ‘아더 크리스마스’를 상영해 가족 단위 관람객들이 겨울 감성을 느낄 수 있는 영화를 선보인다.

또한, 각 다락에서는 ‘크리스마스 케이크 만들기’와 ‘크리스마스 무드등 만들기’ 체험 프로그램을 마련했다.

체험은 5세 이상이면 누구나 참여할 수 있다. 하루 총 4회씩 운영되며, 참여 재료비는 프로그램당 1만 원이다.

참여를 원하는 경우 다락에 방문하거나 전화로 신청할 수 있으며 선착순 마감된다.

장인홍 구로구청장은 “연말을 맞아 주민들이 가까운 문화공간에서 따뜻하고 즐거운 시간을 보내시길 바란다”며 “앞으로도 생활 속에서 문화와 휴식을 누릴 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.