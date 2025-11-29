[헤럴드경제=고승희 기자] 홍콩 고층 아파트 단지 화재 참사에 K-팝 가수들과 대형 기획사들이 마음을 모으고 있다. 4대 엔터테인먼트사인 SM, YG, JYP, 하이브는 물론 홍콩에서 열린 ‘마마 어워즈’ 주최사인 CJ ENM과 소속 가수들은 물론 가수 지드래곤도 참사 복구를 위한 성금을 전달했다.

29일 가요계에 따르면 이날 지드래곤과 소속사 갤럭시코퍼레이션은 각각 100만 홍콩달러(약 2억원)씩, 총 200만 홍콩 달러를 홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금에 기부했다고 밝혔다.

홍콩 타이포 웡 푹 코트 지원 기금은 홍콩특별행정구가 재난 구호 작업 지원을 위해 설립한 기금이다.

지드래곤은 기부금을 아파트 화재 현장 구조와 복구에 힘쓰는 소방관과 자원봉사자를 위해 사용해 달라고 기금 측에 요청했다. 지드래곤이 명예이사장으로 있는 저스피스재단은 소방관과 재난 구조자의 심리 지원도 제공하겠다는 계획이다.

홍콩 정부는 지난 26일(현지시간) 홍콩 북부 타이포 지역의 아파트 단지 웡 푹 코트에 발생한 화재로 최소 128명이 숨졌다고 28일 집계했다.

CJ그룹과 계열사인 CJ ENM인 주최사로 있는 대중음악 시상식 ‘마마 어워즈’도 ‘타이포 웡 푹 코트 지원 기금’에 2000만 홍콩달러(약 38억원)를 기부한다고 밝혔다.

CJ그룹은 “화재로 피해를 입으신 모든 분께 깊은 애도와 진심 어린 위로를 전한다”며 “이번 기부가 구조 활동과 후속 지원에 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.

CJ ENM은 홍콩 타이포의 고층 아파트 단지 ‘웡 푹 코트’ 화재 참사로 28∼29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 예정된 ‘마마 어워즈’ 개최를 고심했으나, 결국 논의 끝에 강행했다.

‘마마 어워즈’ 출연진으로 이름을 올린 다수의 가요기획사도 마음을 모았다.

빅히트 뮤직, 빌리프랩, 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트, KOZ엔터테인먼트, 어도어 등 하이브 뮤직그룹 APAC 산하 6개 레이블은 이날 희망브리지 전국재해구호협회에 5억원을 전달했다. 성금은 홍콩 비영리단체와 함께 화재 참사 유가족을 지원하는 데 쓰인다.

유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 “화재로 피해를 입은 모든 분께 깊은 애도와 위로를 전한다”며 “힘든 시간을 보내고 계신 분께 조금이나마 도움이 되길 바라며 조속한 피해 복구를 기원한다”고 말했다.

JYP엔터테인먼트는 피해 복구 성금 200만 홍콩달러(약 4억원)를 월드비전을 통해 전달했다. 소속 그룹인 스트레이 키즈도 100만 홍콩달러(약 2억원)로 마음을 전했다.

YG엔터테인먼트 또한 공식 웨이보에 긴급 구호 성금 100만 홍콩달러를 기부했다.

그룹 제로베이스원·알파드라이브원 등이 속한 웨이크원은 희망브리지에 100만 홍콩달러를 기부했고, 제로베이스원의 중국 멤버 장하오도 별도로 성금을 전달했다.

SM엔터테인먼트는 중국홍콩적십자사에 100만 홍콩달러를, 그룹 에스파와 라이즈는 각각 50만 홍콩달러와 25만 홍콩달러를 기부했다. 그룹 슈퍼주니어는 성금 100만 홍콩달러, 아이들은 100만 위안(2억여원)을 보내며 기부에 동참했다.

그룹 갓세븐 잭슨도 전날 자신이 운영하는 의류 브랜드 ‘팀 왕’의 이름으로 홍콩 퉁와 병원 재단에 100만 홍콩달러를 건넸다.

로제가 소속된 가요기획사 더블랙레이블과 그룹 아이브, 보이넥스트도어, 엑소 첸백시, 투어스가 각각 50만 홍콩달러를 전달했다.

그룹 웨이션브이와 가상 아이돌 그룹 플레이브는 각각 25만 홍콩달러를, 가수 겸 배우 임시완은 20만 홍콩달러를, 그룹 킥플립은 10만 홍콩달러를 전달했다.