[헤럴드경제=박세정 기자] tvN 드라마 ‘시그널’과 영화 ‘헬로고스트’ 등에 출연한 원로배우 이문수가 폐암 투병 중 별세했다. 향년 76세.

29일 한국연극배우협회 등에 따르면 이문수는 전날 밤 경기 양평군 소재 병원에서 별세했다. 이문수는 2022년 폐암이 발병해 그동안 병원에 오가며 치료를 받은 것으로 전해졌다.

서울예술전문대학을 졸업한 고인은 1989년 국립극단에 합류해 ‘시련’, ‘문제적 인간 연산’, ‘세일즈맨의 죽음’, ‘1984’, ‘갈매기’, ‘리어왕’ 등 굵직한 작품에 출연했다.

드라마와 영화에서도 꾸준히 활동했다. 2010년 영화 ‘헬로고스트’와 SBS 드라마 ‘대물’로 대중에 얼굴을 알렸고, 2016년 tvN 드라마 ‘시그널’에서는 선 굵은 연기를 선보였다.

2010년에는 공로를 인정받아 문화체육관광부 장관표창을 수훈했다.

유족은 부인 윤세숙씨와 아들 이주몽씨, 며느리 이영화씨 등이 있다. 서울 한양대학교병원장례식장 2호실에 빈소가 마련됐다.