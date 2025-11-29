[헤럴드경제=신혜원 기자] 29일 낮부터 추위가 잠시 누그러지며 포근한 주말이 되겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 전국 내륙을 중심으로 영하권 추위를 보였지만, 낮부터 상대적으로 따뜻한 남서풍이 유입돼 기온이 차차 오르겠다.

이날 낮 기온은 전날보다 3∼7도 높아져 최고기온은 9∼18도가 되겠다.

다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 일교차는 이날 15도 이상, 일요일인 30일에는 남부지방을 중심으로 10∼15도 사이로 일교차가 크겠으니 옷차림에 유의해야 한다.

이날 밤 북쪽을 통과하는 기압골의 영향으로 비구름이 지나가면서 밤부터 내일 새벽 사이 수도권과 강원 영서에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 1㎜ 안팎이다.

충청권 북부에도 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비가 오기 전에는 중부지방을 중심으로 바람이 강하게 불겠다. 오후 강원 산지에는 강풍 특보가 발표될 가능성이 있으니 앞으로 발표되는 기상 정보를 확인해달라고 기상청은 당부했다.

일요일 최저기온은 2∼12도, 낮 최고기온은 13∼20도로 예보됐다.

일요일은 이날보다 낮 기온이 더 오르겠고, 모레인 내주 월요일까지 낮 기온이 평년을 웃돌 것으로 전망됐다.