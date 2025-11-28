[헤럴드경제=김광우 기자] “길 잃은 강아지가 아니라고?”

서울 한 도심 도로에서 발견된 특이한 형체의 동물. 언뜻 보면 주인을 잃은 강아지로 보인다.

하지만 실상은 우리에게 피해를 줄 수 있는 위험한 ‘야생동물’. 먹이를 찾으러 도심까지 나온 너구리다.

기존에도 도시 생활권에서 너구리가 발견되는 사례는 종종 있었다. 하지만 올해 유독 ‘대규모’ 목격담이 늘어나는 추세다.

SNS 등에서는 도심에 출몰한 너구리의 귀여운 외모가 화두에 오르기도 한다. 하지만 이는 너구리의 무서운 이면을 경험하지 않은 탓.

실제 너구리 출몰이 잦은 지자체에서는 너구리 출몰 시 최대한 거리를 두고, 먹이를 주거나 접근하지 않아야 한다는 지침을 내놓고 있다.

서울연구원이 지난해 발간한 ‘서울 도심지 출몰 야생 너구리 실태조사 및 관리방안’ 보고서에 따르면 서울 전체 25개 자치구에서 너구리가 관찰된 지역은 총 24곳. 서울 면적의 약 32%는 너구리가 서식할 수 있는 지역인 것으로 나타났다.

서울 전반에서 너구리가 서식하고 있는 셈. 하지만 도심 속에서 너구리를 발견하는 경우는 많지 않다. 너구리가 산림, 하천 등 자연 속을 주 서식지로 삼고 있기 때문. 하지만 최근 도심에서 너구리를 발견했다는 목격담이 속출하고 있다.

심지어 서울 양천구 서서울호수공원 등 일부 지역에서는 무리를 지은 너구리가 상시 발견되고 있다. SNS에서도 공원 잔디 위에 자리 잡은 너구리, 운동 트랙 위를 걸어 다니는 너구리 등 각종 사진이 공유되며, 화제가 된다.

이같은 현상은 수치로도 확인된다. 소방청 자료에 따르면 지난 2022년 479건이었던 너구리 구조 실적은 2023년 732건, 2024년 1445건으로 빠르게 늘어나는 추세다. 특히 여름이 지나간 후 9월부터 12월까지 구조활동이 활발하게 이뤄진 것으로 나타났다.

주요 원인으로는 기존 서식지의 먹이 감소가 지적되고 있다. 통상 너구리는 하천 주변의 수목과 초지가 조성돼 있고, 사람들의 출입이 빈번하지 않은 곳에 서식한다. 그런데 서식지에 충분히 먹이를 구하지 못하자, 도심까지 진출한다는 게 전문가들의 분석이다.

음식물쓰레기, 고양이 먹이 등 쉽게 섭취할 수 있는 고영양 먹이를 쉽게 발견할 수 있다는 점도 도심 진출의 원인 중 하나다. 인간에게 해코지당하지 않고, 먹이를 획득할 수 있다는 것을 학습하면서 도심 출몰 경향이 늘어났다는 것.

실제 서울연구원에 따르면 너구리는 사람의 이동이 많은 지역에서는 출현 빈도가 낮았지만, 고양이 먹이터가 설치된 구간에서는 출현 빈도가 높게 나타났다. 사람을 피하되, 먹이원과 근접한 지역에 서식지를 잡은 셈.

일각에서는 너구리 출몰이 늘어나는 만큼, 공존을 위한 노력이 필요하다는 목소리도 나온다. 서울시민 1200명을 대상으로 한 서울연구원 설문조사에 따르면, 절반 이상은 너구리와 ‘공존’에 동의하는 것으로 나타났다. 도시에서 몰아내야 한다는 응답은 10%대에 머물렀다.

실제 SNS를 중심으로는 너구리 출몰 증가에 대한 시민들의 긍정적 의견이 눈에 띈다. 귀여운 외모를 가진 데다, 직접적으로 인간을 공격하는 등 사례도 적기 때문이다.

서울 양천구에 거주하는 박경원(29) 씨는 “집 근처에서 러닝을 할 때마다 너구리를 자주 보는데, 무리 지어 가만히 있거나 사람을 피하는 것 같아 크게 신경 쓰이지 않는다”며 “오히려 사진을 찍기 위해 사람들이 다가가는 경우가 많은 것 같다”고 말했다.

하지만 도심에 출몰한 너구리의 ‘위험성’은 절대 적지 않다. 특히 개과 동물로서, 감염병과 관련한 위험성을 내포하고 있다. 특히 개선충증(피부병), 공수병(광견병) 등 질병을 유발할 수 있는 것으로 알려져 있다. 지자체에서 광견병 예방을 위해 주기적으로 ‘예방약’을 살포하는 이유도 너구리 출몰에 있다.

물림 사고, 로드킬 등 각종 문제도 발생한다. 서울시에 따르면 너구리 관련 사고는 2021년 81건에서 2024년 117건으로 크게 늘었다. 이에 다수 지자체에서는 너구리를 만날 경우, 최대한 멀리 피해 가고 반려견과의 접촉을 유의해야 한다는 둥 주의 내용의 홍보 자료를 배포하고 있다.

서울연구원은 “녹지 및 하천 공간 등에서 시민과 너구리 보행을 분리하고, 만날 경우 시민들이 피해갈 수 있도록 시민 인식을 개선해야 한다”며 “야생동물과의 접촉 시 반려견을 안고 피해야 하는데, 이를 알고 있는 시민은 32.3%에 불과해 교육과 홍보가 필요하다”고 설명했다.