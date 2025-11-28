올초 인상하더니, 내년초 45% 또 인상

[헤럴드경제=함영훈 기자] 프랑스 파리 루브르박물관이 EU가 아닌 국가 출신 방문객에게만 입장료를 인상하겠다고 밝히면서 한국, 중국, 일본, 미국, 캐나다 등 아시아, 아메리카 지역 외국인들이 분노하고 있다.

약탈한 예술품이 대부분인 루브르가 남의 문화유산과 예술품으로 장사를 해도 너무 심하게 한다는 지적이다. 문화유산과 예술품을 약탈당한 것 모자라 가격인상 까지 감수해야 할 아프리카 국민들의 분노는 더욱 크다.

BBC 등 유럽 언론에 따르면, 루브르 박물관 이사회는 27일(현지시간) 유럽연합(EU) 회원국 및 아이슬란드·노르웨이·리히텐슈타인을 제외한 국가의 방문객을 대상으로 내년부터 입장료를 인상한다고 밝혔다.

이에 따라 한국·미국·영국·중국 등 비(非)EU 출신 관광객 입장료는 현재 22유로(약 3만7000원)에서 32유로(약 5만4000원)로 45% 올라간다. 앞서 루브르는 2025년 1월에도 가격인상을 단행했다. 2년만에 2배 가까이 오른 것이다.

BBC는 루브르 박물관이 이번 입장료 인상을 통해 연간 수백만 유로 규모의 추가 수입을 얻을 것으로 내다봤다.

지난해 루브르 박물관이 발간한 보고서에 따르면 박물관 연간 방문객은 약 870만명이었으며, 이 가운데 69%는 외국인이었다. 특히 방문객의 10% 이상은 미국, 6%는 중국 출신이었던 것으로 나타났다.

박물관 측은 추가 입장료 수입을 시설 보수·개선 작업에 투입한다고 주장했다.

앞서 루브르 박물관은 지난 10월 4인조 괴한의 침입으로 1499억원 상당의 보석 8점을 도난당한 뒤 부실한 보안관리로 뭇매를 맞았다. 자기네 관리부실을 비 EU 관광객 입장료 인상으로 덮는 희한한 상술을 보이고 있다.

분노한 미국, 중국, 한국 등 아메리카, 아시아 국민들이 루브르는 물론 프랑스 자체에 대한 반감을 갖게 돼 향후 귀추가 주목된다.