28일 범부처협의체 출범식 개최 미국·영국·프랑스·러시아·중국 보유 추력강화장치 등 개발사업 공고

미래 고부가가치 산업으로 손꼽히는 첨단 항공엔진 개발을 위해 정부 관련 부처들이 힘을 합치기로 했다.

방위사업청은 28일 첨단 항공엔진 개발을 위한 ‘범부처 협의체’ 출범식을 개최했다.

이 자리는 방사청과 국방부, 산업통상자원부, 국토교통부, 우주항공청 관계자들이 모여 차세대전투기급에 적용하기 위한 첨단 항공엔진 개발계획을 점검하고 범부처 협력을 위한 폭넓은 의견수렴을 위해 마련됐다.

항공엔진 기술은 미국과 영국, 프랑스, 러시아, 중국 등 극소수 국가만 보유한 대표적 전략기술로, 국제 통제체제에 따라 엄격히 규제되고 장기간 대규모 투자가 필요한 고난이도 기술이다.

한국은 6번째 독자 항공엔진 보유국을 목표로 개발 프로젝트를 추진하고 있다.

방사청은 국산 첨단 항공엔진 기술 확보를 위해 지난 1월 ‘첨단기술사업관리위원회’를 통해 첨단 항공엔진 개발 기본계획을 수립하고 개발인력 양성과 시험 인프라 구축, 소재·부품 생태계 조성 등 전 주기에 걸친 국가적 역량을 결집하기 위해 관계 부처와 협업을 추진해 왔다.

특히 첨단 항공엔진은 차세대전투기의 성능을 좌우하는 핵심 동력원이다. 국내 기술로 개발할 경우 해외기업에 지급하던 막대한 유지·정비 비용을 국내에서 활용할 수 있게 되며 국산 전투기에 장착해 수출까지 이어질 수 있어 국가 경제에도 긍정적 파급효과가 기대된다.

앞으로 협의체를 활용해 부처별 예산의 중복 투자를 방지하고 기술 개발 단계별 주요 현안을 주기적으로 논의해 나가기로 했다.

항공엔진 예산은 정부안에 전액 반영된 상태다. 국회 예산결산위원회 심사가 끝나면 기술 개발 사업도 본격화될 것으로 전망된다.

예산을 확보하면 내년 초 엔진의 추력 강화 장치인 애프터버너와 증기로 동력을 만드는 저압 터빈, 연소기, 고압 압축기 등 기술 개발 사업을 공고할 예정이다.

본 사업은 2027년부터 진행될 방침이다. 내년 하반기쯤 진행될 항공엔진 개발 관련 사업타당성 조사를 통과해야 한다.

조사를 통과하면 방사청은 2027년 상반기부터 약 700억원을 시작으로 3조원 넘는 예산의 집행을 계획하고 있다.

항공엔진 개발 사업에는 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티가 참여한 상황이다.

정재준 방사청 첨단기술사업단장 직무대리는 “첨단 항공엔진은 군용을 넘어 민간에도 파급효과가 큰 전략기술인 만큼 각 부처와 긴밀히 협력해 산업생태계를 활성화하겠다”며 “범부처협의체를 통해 부처별 추진현황을 공유하고 협조해 대한민국이 성공적인 항공엔진 개발 국가가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

전현건 기자