- 28∼30일 ‘케이(K)-라이스페스타’ 참가…고품질 충남쌀 브랜드 전시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 28일 고품질 충남쌀 전시·홍보를 위해 일산 킨텍스에서 열린 ‘2025년 케이(K)-라이스페스타’에 참가했다.

농협경제지주가 주최·주관하고, 농림축산식품부가 후원한 케이(K)-라이스페스타는 대국민 국산 쌀 소비 확대를 위해 오는 30일까지 개최된다.

행사는 지역 홍보관을 비롯해 시식, 체험 등 다양한 프로그램으로 구성했으며, 도는 이번 행사 기간 우수 단일품종인 삼광 등으로 생산된 광역 및 시군별 대표 브랜드 쌀 14종을 전시·홍보한다.

충남 대표 브랜드 쌀은 단백질 함량이 낮고 미질이 우수해 밥맛이 뛰어난 것이 특징으로, 이러한 강점을 효과적으로 전달하고 전국적으로 충남 쌀의 우수성을 알리기 위해 다양한 현장 홍보를 추진한다.

특히 품종과 특징, 생산지 정보 등을 담은 홍보 책자를 배부하고 홍보용 쌀을 제공하는 등 방문객들이 충남 쌀의 맛과 품질을 직접 경험할 수 있도록 했다.

충남도는 앞으로도 충남쌀 브랜드 인지도 제고 및 소비 확대를 위해 다양한 온오프라인 홍보 활동을 이어갈 예정이다.

이정삼 도 농축산국장은 “이번 행사는 고품질 충남쌀의 경쟁력과 매력을 소비자에게 직접 전달하는 뜻깊은 기회”라며 “앞으로도 충남쌀의 우수성과 가치를 널리 알리기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.