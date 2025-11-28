주니어 직원 대상으로 토크콘서트 개최 명사 강연 이어 선후배와의 대화도 진행

[헤럴드경제=유혜림 기자] 업계 1위 SBI저축은행이 지난 26일 이주열 전 한국은행 총재를 초청해 토크콘서트를 진행했다고 28일 밝혔다.

지난 26일 열린 이번 행사는 ‘금융인의 보석 같은 선배 주얼리와 함께하는 토크콘서트’라는 기획으로 진행됐으며 이주열 전 총재와 SBI저축은행 주니어 직원 60여 명이 종로구 관훈동 클럽806에서 한자리에 모였다.

SBI저축은행은 저연차 직원들이 급변하는 금융산업 환경 속에서 거시경제 및 금융산업 트렌드에 대한 이해도를 높이고 금융전문가이자 리더로 성장할 수 있는 발판을 마련하기 위해 이번 마련했다고 설명했다.

이주열 전 총재는 강연에서 ▷한국은행의 역할 ▷한국 경제의 현재와 미래 ▷중앙은행의 시각에서 바라본 금융정책 ▷디지털 전환이 가져올 금융산업 변화 등 다양한 주제를 중심으로 현실적인 분석과 인사이트를 공유했다.

또한 글로벌 경제 불확실성 확대, 금리 사이클 변화, 금융안정의 중요성 등 핵심 이슈를 짚으며 금융업 종사자에게 필요한 사고의 폭과 장기적 관점에 대해 강조했다.

이어 진행된 대화 시간에는 직원들에게 업무 노하우와 실제 경험을 기반으로 한 조언을 전했고, 직원들은 자유로운 질의응답을 통해 조직 적응, 직무 고민, 커리어 개발 등 다양한 주제로 활발히 소통했다.

SBI저축은행 관계자는 “이번 토크콘서트를 통해 직원들의 금융∙경제에 대한 인사이트를 키우고 소통의 시간을 통해 주니어 직원들이 실질적인 도움을 받을 수 있었던 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 조직 구성원들이 금융전문가로 성장할 수 있도록 교육과 소통 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.