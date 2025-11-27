이창용 총재, 27일 기자간담회서 밝혀

[헤럴드경제=홍태화 기자] 이창용 한국은행 총재는 27일 “현시점은 기준금리 인상을 논의할 단계는 아닌 것 같다”고 말했다.

이 총재는 이날 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 기자간담회를 열어 “현시점과 3개월 뒤 전망 얘기할 때 금통위원 중 금리 인상 가능성 논의하자고 한 분은 없었다”며 이같이 밝혔다.

이어 “당분간 기준금리를 추가 인하할 가능성과 동결을 이어갈 가능성을 모두 열어놓을 필요가 있다고 보고 있다”고 덧붙였다.

3개월 후 금리 인하 가능성을 열어둔 금통위원은 6명 중 3명으로 전해졌다. 지난달 23일과 비교하면 인하 의견이 4명에서 3명으로 1명 줄었다.

이 총재는 “금융통화위원 6명 중 3명은 3개월 후 금리를 연 2.5%로 유지할 가능성이 크다는 입장이고, 나머지 3명은 인하 가능성을 열어둬야 한다는 입장”이라고 말했다.

한은 금통위의 전반적인 금리 인하 가능성이 후퇴했지만 인하를 해야 한다는 소수의견도 여전히 존재했다.

이 총재는 “신성환 금융통화위원이 기준금리를 연 2.25%로 인하해야 한다는 소수의견을 제시했다”고 전했다. 신 위원은 지난 8월과 10월에도 인하 소수의견을 냈다.

고환율로 인한 금융위기 우려에 대해서는 가능성이 없다고 일축했지만, 물가 불안은 야기할 수 있다고 봤다.

이 총재는 “과거 외채가 많았을 때와 달리 시장에서 금융위기를 얘기하지 않는 것처럼 외환시장 불안은 없다”면서도 “고환율로 인해 물가가 높아질 수 있다는 우려가 있다”고 강조했다.