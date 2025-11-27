[헤럴드경제=김성훈 기자] 자신이 다니는 고등학교 안팎에서 흉기 난동을 벌여 교직원 등 6명을 다치게 한 고교생이 실형을 선고받았다.

청주지법 형사합의22부(부장 한상원)는 27일 살인미수 등 혐의로 구속기소된 A(17) 군에게 징역 장기 8년에 단기 6년을 선고하고, 5년간 보호관찰을 받을 것을 명령했다. 19세 미만 소년범은 징역형 선고 시 장·단기로 나눠, 향후 교화 정도에 따라 단기 형량만 채우고도 형 집행정지로 풀려날 수 있다.

A 군은 지난 4월 20일 오전 8시 36분께 청주의 한 고등학교에서 흉기 난동을 벌여 교직원과 시민 등 6명을 다치게 한 혐의로 기소됐다.

특수교육 대상 학생인 A 군은 교우 관계를 비롯한 학교생활 전반에 어려움을 겪자 범행을 결심한 뒤 당일 집에 살인을 예고하는 메모를 남기고 흉기 여러 점을 챙겨 평소보다 일찍 등교한 것으로 조사됐다.

재판부는 “어느 곳보다 안전해야 할 학교에서 눈앞에 보이는 교사와 직원들을 살해하려 하거나 도망가는 피해자를 쫓아가 흉기를 휘두르는 등 무자비하고 잔혹하게 범행했다”면서도 “17세 소년으로 자신의 과오를 개선할 여지가 있고, 정신병력이 일부 범행에 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 참작해 형을 정했다”고 판시했다.