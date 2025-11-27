[헤럴드경제=양대근 기자] 프리미엄 카케어 브랜드 B1불스원케어(대표 김옥수)가 한층 세심하고 전문적인 차량 관리 경험을 확대하기 위해 유리막 코팅 할인 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다 .

본격적인 겨울철을 앞두고 마련된 이번 할인 행사는 유리막 코팅을 합리적인 조건으로 제공해 동절기 차량 보호에 실질적인 도움을 주기 위해 기획됐다. 유리막 코팅은 신차와 중고차 모두에 적용 가능하며, 도장면 위에 얇은 보호막을 형성해 깊은 광택을 유지하고 잔흠집 발생을 줄여준다. 또한 발수 효과로 오염이 쉽게 달라붙지 않아 세차 부담을 낮출 수 있다. 특히 겨울철에는 눈과 얼음, 염화칼슘, 모래 등 다양한 오염 요인으로부터 도장면을 보호하는 데 유리하고, 미세먼지·산성비·조류 분비물·자외선에 따른 표면 열화와 변색을 억제하는 데에도 도움을 준다.

프로모션은 11월 24일부터 12월 31일까지 B1불스원케어가 운영하는 ‘불스원 워시앤케어’ 전국 매장(일부 매장 제외)에서 진행된다. 행사 기간 동안 경차부터 대형 SUV·MPV까지 전 차종 유리막 코팅 시공을 특별 할인된 가격으로 제공하며, 유리막 코팅 비용은 물론 시공 과정에서 발생하는 추가 유상 케어 및 기타 서비스 비용까지 현대자동차 블루멤버스 및 기아멤버스 포인트로 결제할 수 있다(일부 매장 제외).

시공은 세차–탈지–9H 유리막 코팅의 정교한 공정으로 진행되며, 차량 상태에 따라 추가 유상 케어도 제공한다. 독보적인 기술력을 자랑하는 불스원의 프리미엄 코팅제를 사용해 고경도의 유리막을 형성함으로써 최상급 수준의 발수력·방오력·지속력을 구현한다. 시공 이후 2년간 A/S 보증을 지원해 일회성 시공에 그치지 않는 지속 관리 솔루션을 제공한다.

한편 B1불스원케어는 국내 1위 자동차용품 기업 불스원이 2014년부터 축적해 온 차량 관리 노하우를 기반으로 출범한 독립 법인으로, 자동차 케어 및 경정비 분야에서 축적된 불스원 신사업팀의 역량을 고도화해 보다 전문적이고 체계적인 프리미엄 카케어 서비스를 선보이고 있다.

B1불스원케어 김옥수 대표이사는 “B1불스원케어는 고객이 안전하고 즐거운 카 라이프를 누릴 수 있도록 꼼꼼하고 안정적인 케어 서비스를 제공하는 든든한 파트너가 되고자 한다”며 “이번 프로모션은 ‘프리미엄 케어 경험’의 새로운 기준을 제시하는 첫걸음으로, B1불스원케어만의 차량 관리 노하우를 직접 체감할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.