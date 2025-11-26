학교 농구코트 임의대관 혐의 농구선수 출신 교사 검찰 송치

[헤럴드경제=이영기 기자] 한국프로농구(KBL) 선수 출신으로 명지고(서울 서대문구)에 근무하는 농구부 교사 A씨가 학교 재산인 농구코트를 사적으로 임의 대관한 혐의로 검찰에 송치됐다. A씨의 임의 대관 횟수는 파악된 횟수만 100번이 넘는다.

서울 서대문경찰서는 지난 5일 농구부 교사 A 씨를 업무상 횡령 혐의로 서울서부지방검찰에 송치했다.

지난 1월 서대문경찰서는 명지고 교사와 농구부 감독을 겸했던 교사 A씨를 횡령 혐의로 수사에 착수했다. A씨는 학교 농구 코트를 외부 사람들에게 임의로 빌려준 것으로 알려졌다. A씨는 KBL 프로농구팀 출신 교사다. A씨는 은퇴 후 2009년부터 명지고 교사로 재직 중이다.

명지고 농구코트 임의대관 의혹은 이미 지난해 12월 서울시교육청 감사를 통해서도 드러난 바 있다. 서울시교육청은 ‘명지고 민원조사 결과 처분서’를 통해 A씨 등의 임의 대관 비위를 인정했다.

교육청이 작성한 처분서를 보면 두 사람은 최소 2022년부터 농구 동호회에서 활동하는 지인이나 후배, 학교 졸업생 등이 주말에 농구장을 임의로 사용할 수 있도록 했다. 서울시교육청이 확인한 임의대관 횟수는 ▷2022년 44회 ▷2023년 29회 ▷2024년(10월까지) 29회 등이다. 3년 사이에만 100회를 웃돈다.

게다가 이들은 일반인들에게 돈을 받고 농구 레슨을 하는 사설업체에도 두 차례 코트를 빌려줬다. 장소를 빌려주는 대가로 이 업체는 명지고 농구부 선수들에게 무료로 기술 지도를 2~3차례 해주기로 한 것으로 파악됐다. 실제로 명지고 선수들을 대상으로 한 차례 기술 지도가 이뤄졌다.

이 과정에서 A씨 등은 학교 시설 관리 책임자인 행정실장 등에게 보고하지 않았다. ‘명지고 운동장 및 다목적관 사용 허가 공고’에 따르면 학교의 다목적관을 외부 단체나 개인이 사용하려면 신청서를 작성해 제출해야 한다.

서울시교육청은 유지관리에 세금도 지원되는 학교 다목적관이 일부 교사에 의해 사사로이 대관된 것을 심각하게 봤다. 이에 “학교시설을 부적정한 방식으로 외부인이 사용하게 한 것에 해당한다”며 A씨에게는 경고 처분을 내렸다.