[헤럴드경제=최원혁 기자] 국민건강보험공단의 한 지역본부에 음식을 배달한 뒤 직원에게 폭언을 들었다는 배달기사의 주장이 나왔다.

25일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 배달 기사 A씨는 지난 24일 국민건강보험공단 한 지역본부에 음식을 배달했다.

손님은 ‘(음식을) 6층 엘리베이터 앞에 놔달라’고 요청했다. 해당 장소에는 ‘택배(수령)↓ 배달음료↓’라는 문구가 벽에 붙어 있었다. 그 옆에는 긴 탁자가 놓여 있고 그 위에 택배로 온 물건들로 보이는 작은 상자들이 놓여 있었다.

A씨는 음식을 바닥에 두라는 뜻으로 이해해 그대로 내려놓고 인증 사진을 찍은 뒤 떠났다.

그런데 2시간여 뒤 건보공단 손님이 배달 플랫폼을 통해 A씨와 통화하고 싶다고 연락해왔고, A씨가 해당 손님에게 전화하자 “택배들 그(탁자) 위에 올라가 있는 거 안 보이느냐? 음식을 누가 기본적으로 밑에 누고 가느냐?”라고 항의했다.

A씨가 “택배 수령이랑 배달 (표시가) 그렇게 되어 있었다”고 답하자 손님은 “아니, 사과를 똑바로 하셔야지. 지금 음식을 그냥 길바닥에 버리고 갔는데”라고 쏘아붙였다.

손님은 여기서 그치지 않고 A씨에게 “가정 교육 못 받았냐?”며 “가정교육을 정상적으로 받았으면 저렇게 할 수 없다는 생각이 든다”고 말했다.

A씨가 “지금 그런 소리를 들어야 되느냐. 말이 안 통한다”며 통화를 마치려 하자 손님은 배달기사를 비하하는 표현인 “딸X X끼”라며 “병X X끼”라고 욕설을 했다는 게 A씨의 주장이다.

손님은 통화 후에도 A씨에게 “기억력 3초냐”라는 등의 문자 메시지를 보냈다고 한다.

A씨는 “악성 고객에 대해 배달 앱 측에 이야기해봐도 아무런 대책도 마련해주지 않는다”며 “그냥 동료끼리 푸념이나 하며 삭일 뿐”이라고 하소연했다.

건보공단 측은 “해당 지사 직원이 300명 가까이 돼서 (A씨에게 폭언한 손님이) 누군지 확인하기 어렵다. 대신 직원 교육은 시키겠다”는 취지의 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

이 같은 사실이 알려진 뒤 건보공단 SNS에는 “배달기사에 갑질한 직원 밝히고 공개 사과하라”, “여기가 가정교육 잘 받은 분들만 일한다는 그곳인가” 등의 댓글이 쏟아지고 있다.

택배 기사에 “아파트 통행료 내놔”…아파트 ‘갑질 논란’도

이와함께 택배 기사들의 아파트 단지 출입에 불편을 호소하며 각종 요구조건을 내거는 사례도 끊이지 않고 있다. 일부 아파트들은 택배 기사들이 배송 차량을 몰고 단지 내에 진입하는 것을 막았다가 ‘배달 거부’ 사태를 초래하기도 했다.

지난 8월엔 전남 순천시의 한 아파트 단지가 택배 기사들에게 공동 현관과 승강기 이용요금을 받으려다가 ‘갑질 논란’이 일자 철회했다.

해당 아파트는 지난달부터 택배 기사들에게 공동 현관문 카드 보증금 5만원, 이용료 5000원(연 5만원)을 받기로 했다. 이에 택배 기사들은 아파트 측의 갑작스러운 통보에 울며 겨자 먹기로 연 10만원에 달하는 이용요금을 내야 했다. 이런 사실이 알려지자 아파트는 거센 비난을 받았고 순천시는 해당 아파트를 찾아 협조를 구하고 관내 아파트에 공문을 보내 택배기사들에게 요금을 받지 말 것을 권고했다.