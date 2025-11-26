인프라 공동 활용, 교육·훈련 지원 등 추진 다부처 과제 기획 등 공동 사업 협력 목표

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 국방과학연구소(ADD), 한국해양과학기술원과 26일 ADD 제5기술연구원에서 해양 무인체계 시험평가 분야 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 객관적인 무인체계 성능 검증 기술의 발전과 민과 군에서 보유한 능력을 효율적으로 통합하기 위한 협업체계가 필요하다는 인식에서 체결됐다.

각 기관은 이번 협약을 통해 전투용 무인수상정 등 해양 무인체계 사업의 원활한 추진을 위해 시험평가 시설과 장비 등 인프라의 공동 활용, 시험평가 절차와 기준의 공동 연구, 시험평가 관련 인력 지원과 전문 분야 교육·훈련 지원 등을 추진하기로 했다.

또 협약 목적 달성을 위해 필요한 다부처 과제 기획 등 공동 사업에서도 협력하기로 했다.

지상혁 방사청 함정사업부장 직무대리는 “이번 협약을 통해 각 기관이 협력해 미래전 핵심인 해양 무인체계의 신뢰성 있는 시험평가 기반을 구축할 것”이라며 “이를 계기로 국방력 강화는 물론 국내 해양 무인체계 산업 발전에도 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.