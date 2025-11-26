동반성장 주간 기념식에서 포상

[헤럴드경제=정석준 기자] 스타벅스 코리아가 중소기업중앙회에서 열린 ‘2025년 동반성장 주간 기념식’에서 동반성장 단체부문 유공 포상인 국무총리표창을 수상했다고 26일 밝혔다.

전날 열린 기념식은 대∙중소기업의 동반성장을 촉진하고 동반성장에 대한 이해와 관심을 높이기 위한 자리다. 중소벤처기업부와 동반성장위원회가 주최하고, 대∙중소기업∙농업업협력재단이 주관했다.

스타벅스는 지역 특산물 활용한 상생음료 개발 지원, 수해 피해 및 노후 소상공인 카페 시설 지원, 전통시장 노후 시설 개선, 우리 농가 지원 활동, 지역사회 이익 환원 매장 운영 등 다양한 상생활동을 이어오고 있다.

2022년 3월에는 커피업계 최초로 지속적인 상생을 위한 소통과 협력의 기반을 마련하고자 동반성장위원회, 전국카페사장협동조합과 ‘카페업 상생협약’을 체결했다. 우리 농산물을 원부재료로 하는 상생음료를 개발해 카페업 소상공인의 판매를 증진할 수 있도록 7차례에 걸쳐 970여 소상공인 카페에 41만6000잔 분량의 상생음료 원부재료를 전달했다.

또 수해 피해로 인해 긴급 지원이 필요하거나 노후한 시설의 지역 소상공인 카페에 시설 보수 등을 지원했다. 현재까지 총 77개의 소상공인 매장의 출입문, 어닝, 데크, 도장 등 인테리어 보수 공사를 도왔다.

2015년부터 보성, 하동, 제주, 고흥 등 지역 농가에 스타벅스가 전달한 커피 퇴비는 5540톤에 달한다. 금액으로 환산하면 10억원이 넘는다. 매장 수익금의 일부를 지역사회에 환원하는 이익공유형 매장인 커뮤니티 스토어는 2014년 대학로점을 시작으로 올해까지 총 11개 매장을 운영 중이다.

청년인재 양성, 장애인식 개선, 전통시장 상생, 국가 유공자 후손 지원, 국가유산 보호, 환경 보호 등 현재까지 전달한 누적 상생기금은 60억원에 달한다.