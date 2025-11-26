[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 명사 초청 특강 ‘한국 도시의 미래-강서구의 현황을 살피고 미래를 예측한다’를 개최한다고 밝혔다.

이번 특강은 내달 1일 오후 7시부터 8시 30분까지 강서구민회관(우장산로 66) 우장홀에서 열린다. 관심 있는 주민 누구나 선착순으로 무료 참여할 수 있다. 강연은 도시문헌학자 김시덕 박사가 강사로 나서 ‘살고 싶은 도시 공간’에 대한 관점을 제시한다.

김 박사는 고려대학교에서 일어일문학을 전공하고 서울대학교 규장각한국학연구원 교수 등을 지냈다.

그는 주류의 역사보다 서민의 삶에 초점을 맞춰 도시의 역사와 문화를 기록한 ‘한국 도시 아카이브’ 시리즈(‘서울 선언’, ‘갈등 도시’, ‘대서울의 길’, ‘한국 문명의 최전선’)를 펴내며 대중의 주목을 받았다.

진교훈 구청장은 “급변하는 도시환경 속에서 도시경쟁력 강화 전략과 균형발전 방향을 모색하기 위해 이번 강연을 준비했다”며, “이번 특강이 구민과 함께 강서의 미래 비전과 전략을 공유하는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다”고 말했다.