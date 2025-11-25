2018년부터 20년 파트너십 구축

신한은행은 오는 2037년까지 한국프로야구(KBO) 리그를 공식 후원한다고 25일 밝혔다.

2018년 KBO 리그 타이틀 스폰서로 처음 참여한 신한은행은 지난 5월 2027년까지 2년 연장한 데 이어 이번에 추가로 10년을 더하며 총 20년간 KBO 리그의 타이틀 후원사로 함께하게 됐다. 이는 국내 프로스포츠 사상 최장기간의 타이틀 스폰서십 계약이다.

신한은행은 ▷신한 SOL뱅크 ‘쏠야구’ 플랫폼 운영 ▷프로야구 연계 금융상품 출시 ▷고객 초청 KBO 브랜드데이 개최 등 다양한 프로그램을 통해 1000만 야구팬과 소통하며 KBO 리그의 흥행과 저변 확대에 기여해 왔다.이번 타이틀 스폰서십 연장을 계기로 디지털 콘텐츠 강화, KBO 및 각 구단 연계 금융상품 개발 등 협업 마케팅을 확대하고 유소년 야구 지원과 국가대표 공식 후원 확대 등 국내 야구 발전을 위한 공헌 활동도 확대해 나갈 예정이다.

지난 24일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 ‘신한 SOL뱅크 KBO 시상식’에서는 정상혁(왼쪽) 신한은행장과 허구연(오른쪽) KBO 총재가 참석한 가운데 타이틀 스폰서십 연장 기념행사가 함께 진행됐다.

정 행장은 “프로야구와의 동행을 계속 이어가게 돼 매우 기쁘고 영광스럽다”며 “한국 프로스포츠사에 유례없는 장기 후원의 새 역사를 쓰게 된 만큼 KBO 리그의 발전과 야구팬을 위한 색다른 고객경험 제공을 위해 최선을 다해 노력할 것”이라고 전했다. 김은희 기자