이언주 더불어민주당 최고위원이 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이날 예정된 당무위원회에서 논의될 ‘당원 1인 1표제’ 관련해 제고 요청을 하는 발언을 하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=양근혁 기자] 이재명 대통령 해외순방 기간 외교 성과를 가리지 않겠다며 ‘로키’(Low key) 행보를 자처했던 여당에서 집안싸움이 터졌다. 정청래 더불어민주당 대표가 추진하는 대의원·권리당원 ‘1인1표제’ 당헌 개정을 둘러싼 논쟁이 계파갈등으로 번지면서다. 당 지도부는 당헌 개정의 최종 결정 시한을 늦추며 수습에 나섰지만, 정 대표가 당대표 연임을 위한 포석을 깔다가 무리수를 뒀다는 비판은 계속되고 있다.

한 여권 관계자는 25일 헤럴드경제와 통화에서 “당 지도부가 이 대통령의 순방을 뒷받침하겠다고 말은 여러 번 했는데 행동은 딴판”이라며 “대통령이 순방만 가면 당이 시끄러워지는 상황이 거듭되는 건 문제가 있다”고 비판했다. 한 민주당 재선 의원도 “법사위원들의 검사장 고발, 정 대표의 당헌·당규 개정 밀어붙이기에 대한 반발로 당내에서 소통이 잘 안 되고 있다는 걸 보여주는 문제가 또 불거졌다”라며 “이 문제는 앞으로도 계속될 것으로 보인다”고 말했다.

앞서 정 대표는 이 대통령이 7박 10일간의 중동·아프리카 순방길에 오른 지난 17일 오전 최고위원회의에서 “이번 순방 일정도 성공적으로 마무리되길 바라며 민주당도 든든히 뒷받침하겠다”고 강조했다. 정 대표의 말처럼 당 지도부는 이 대통령의 외교 성과를 알리는 것에 주력하겠다는 방침을 세웠다고 밝히기도 했다. 김현정 민주당 원내대변인은 20일 “대통령의 순방은 민생과 아주 직결된 내용”이라며 “순방 내용과 성과에 대해서 국민께 소상히 알리고, 공유할 수 있는 시간이 돼야 한다는 기조를 갖고 있다”고 강조했다.

하지만 민주당이 공언한 ‘로키’ 기조는 오래가지 못했다. 정 대표가 띄운 당헌·당규 개정안을 둘러싼 내홍이 깊어지면서다. 민주당은 지난 19~20일 164만여명 권리당원을 대상으로 당헌·당규 개정안에 대한 의견 수렴 투표를 실시했는데, 이 과정에서 투표에 참여할 수 있는 권리당원 자격에 대한 논란이 일었다. 통상 당무 관련 투표에는 6개월 이상 당비를 낸 권리당원이 투표권을 행사해 왔는데, 이번에는 ‘10월에 당비를 납부한 권리당원’에게 투표권을 주는 대폭 완화된 규정이 도입되면서다. 당내 일각에선 연임을 노리는 정 대표에게 유리한 방향으로 투표가 설계됐다는 비판이 제기됐다.

저조한 투표율도 문제가 됐다. 해당 투표는 약 27만명의 권리당원이 참여하면서 16.81%의 투표율이 나왔지만, 민주당 지도부는 투표에 부쳐진 모든 안건이 80%가 넘는 “압도적 득표율”을 기록했다며 공식적인 의결 절차를 밟겠다고 밝혔다. 이후 의견 수렴 과정에의 정당성이 결여됐다는 친명계의 비판이 공개적으로 쏟아졌다. 이언주 최고위원은 전날 최고위원회의에서 “민주당이 수십년간 운영해 온 중요한 제도를 충분한 숙의 없이 단 며칠 만에 밀어붙이기식으로 하는 게 맞느냐”며 전면 재검토를 요구하기도 했다.

당 지도부는 내부 이견이 분출하자 오는 28일로 예정했던 중앙위원회 의결을 다음 달 5일로 일주일 미루고 보완책을 논의하겠다고 밝혔다. 당헌·당규 개정안은 최고위-당무위-중앙위 순으로 의결을 거쳐 최종 확정된다. 앞서 민주당 최고위는 지난 21일 해당 안건을 의결했고, 전날 당무위에서도 처리됐지만 중앙위에서의 최종 의결은 연기된 것이다.

정 대표 체제 출범 이후 이 대통령의 주요 정치 이벤트마다 당이 주도하는 이슈가 이 대통령의 성과를 가린다는 지적은 거듭 제기돼 왔다. 지난 9월 11일 이 대통령 취임 100일 기자회견을 앞두고는 정 대표와 김병기 원내대표 간의 이른바 ‘투톱 갈등’이 떠올랐고, 같은달 24일 유엔(UN)총회 기조연설에 앞서서는 국회 법제사법위원회가 여당 주도로 조희대 대법원장 청문회를 강행하면서 논란이 됐다. 투톱 갈등은 기자회견에서 이 대통령의 입장을 묻는 말로 돌아왔고, 법사위가 조 대법원장 청문회를 추진하는 과정에서는 당 지도부와 소통을 하지 않았다는 점이 드러나기도 했다.


