[헤럴드경제=전새날 기자] 럭셔리 뷰티·패션 버티컬 서비스 알럭스(R.LUX)가 ‘알럭스 패션 블랙 프라이데이’를 내달 2일까지 개최한다고 밝혔다.

행사에는 발렌시아가, 알렉산더 맥퀸, 스텔라 매카트니, 프로엔자 슐러, 알라누이, 3.1 필립 림 등 2500개 브랜드가 참여한다. 신상품을 대상으로 기간 한정 추가 할인 혜택을 제공한다. 시즌성 높은 상품을 매력적인 가격에 만날 수 있다.

알럭스는 지난 6월 글로벌 명품 마켓플레이스 파페치(FARFETCH)’와 파트너십을 체결했다. 이를 통해 전 세계 190여 개국의 고객에게 인기 브랜드와 부티크의 다양한 명품 셀렉션을 선보이고 있다.

고객은 알럭스에서 패션 상품을 로켓직구 방식으로 간편하게 주문할 수 있다. 상품은 전 세계 파페치와 직접 거래하는 브랜드사 또는 부티크에서 발송된다. 알럭스가 최종 국내 배송을 담당한다. 배송은 출고지에 따라 4~7일 정도 소요된다. 모든 상품은 무료 배송이다. 와우회원에게는 무료 반품 혜택도 제공된다.

알럭스 관계자는 “시즌에 맞춘 다양한 글로벌 명품 패션 상품을 기간 한정으로 구성했다”며 “고객이 알럭스 패션을 편리하게 경험할 수 있도록 지속적으로 셀렉션을 확장하겠다”고 말했다.