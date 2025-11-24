[헤럴드경제=김성훈 기자] 제주 우도에서 60대 관광객이 몰던 승합차가 돌진해 관광객 3명이 사망하고 10명이 중경상을 입는 사고가 발생했다.

제주 경찰 등에 따르면 24일 오후 2시 47분께 제주시 우도면 천진항에서 A(62) 씨가 몰던 스타리아 렌터카가 도항선에서 내린 뒤 갑자기 빠른 속도로 약 150ｍ 거리를 질주해 도항선 대합실 옆에 있는 대형 도로표지판 기둥을 들이받았다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 60대 여성 1명과 길을 걷던 70대 남성 1명, 60대 남성 1명 등 3명이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다. 또 A 씨 등 10명은 중경상을 입어 병원으로 이송됐다.

피해자는 모두 내국인 관광객으로, 사고가 난 승합차에는 운전자를 포함해 모두 6명이 타고 있었던 것으로 파악됐다.

경찰 조사 결과 사고 당시 A 씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. 사고 차량은 렌터카인 것으로 조사됐다.

목격자들에 따르면, 승합차는 천진항에 도착한 후 도항선에서 나와 좌회전한 뒤 곧바로 빠른 속도로 직진하며 도로를 걷고 있던 사람들을 치고 대합실 옆 도로표지판 기둥을 들이받은 후에야 멈췄다고 한다.

대합실 옆 한 렌터카업체의 CCTV 영상을 보면 주변을 걷던 사람들이 어떤 소리가 들렸는지 발길을 돌리다가 이내 화들짝 놀라며 흩어지고, 승합차가 빠른 속도로 달려와 대합실 외부 계단과 계단 옆에 있는 대형 도로표지판 철기둥을 들이받는다.

연합뉴스에 따르면, 한 피해자의 남편은 “나는 다치지 않았지만, 우리 집사람이 가장 먼저 차에 치여 붕 뜨며 쓰러져 다리 골절이 됐다. 그리고 이어서 순간적으로 ‘파바바박’…. 앞을 보니 사람들이 쓰러져 있었다”고 당시 상황을 설명했다. 그는 “정말 ‘미친 사람’처럼 윙하고 돌진해서 오는데 너무나 순식간에 이뤄진 상황이라 피하려야 피할 수도 없었다. 길어야 몇초도 안 되는 상황에 많은 사람이 다쳤다”고 말했다.

다른 목격자는 “갑자기 뒤에서 차가 ‘부웅∼’ 하면서 달려오고 사람이 공중에 떴다가 내려갔다”라며 “지금도 심장이 벌렁거린다”라고 말했다. 사고 직후 사고 차량 안에도 사람들이 뒤엉켜 있었다고 목격자들은 전했다.