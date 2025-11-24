복지부, 국민연금기금운용위원회 개최 산재 다발 사업장에만 적용했던 감점 기준 확대 정은경 “수익성·안정성 위해 시장에 기민하게 대응”

[헤럴드경제=이태형 기자]국민연금이 올해 급여지급 예산을 1조2000억원 상향 조정하고 국내주식 투자 과정에서 산업안전 분야 사회적 책무 평가를 강화한다.

국민연금기금운용위원회는 24일 오후 정부서울청사에서 2025년도 제6차 회의를 열어 ‘2025년도 국민연금기금운용계획 변경안’을 심의·의결하고 ‘국내주식 수탁자 책임 활동 강화 방안’에 대해 논의했다.

기금위는 우선 원활한 국민연금 급여 지급을 목표로 관련 예산 약 1조2500억원을 추가 확보하기 위한 기금운용계획 변경안을 의결했다.

이에 따라 2025년도 국민연금 급여지급 예산은 당초 48조4100억원에서 49조6600억원으로 늘어난다.

이는 보험료 추납(추후 납부)과 임의 계속가입 등으로 가입 기간을 충분히 확보한 신규 수급자가 증가한 데 따른 것이다.

기금위는 또 중대재해 등 산업안전 관리가 투자 대상 기업의 가치에 미치는 영향을 더 적극적으로 고려하기 위해 ESG 평가 체계를 개선하기로 했다.

국민연금 기금운용본부는 국내 상장기업의 재무적 요소와 함께 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 등 61개 비재무적 지표와 사건·사고 발생 횟수를 평가해 투자의사 결정에 활용한다.

기금위는 현재 산재 다발 사업장에만 해당했던 감점 기준을 ▷연간 사망자 2명 이상 발생 ▷중대 산업사고 발생 ▷산재 발생 은폐·미보고 사업장까지 확대하기로 했다.

또 사망 등 중대한 사건이 발생한 경우 1회당 관련 배점의 10%를 감점하던 것도 33%까지 상향 조정한다.

정은경 보건복지부 장관은 “중대재해 등 산업안전에 대한 수탁자 책임활동을 통해 기업 가치와 기금 수익 제고에 기여할 수 있도록 향후 이행 과정을 지속 모니터링하고 개선해나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 기획재정부와 한국은행, 복지부, 국민연금공단 등은 이날 비공개회의를 열어 주요 외환 수급 주체인 국민연금을 통한 환율안정 방안을 논의한 것과 관련해 정 장관은 최근의 외환시장 변동성 확대가 국민연금 수익성에 부담으로 작용할 수 있다며 면밀하게 대응하겠다고 밝혔다.

정 장관은 이날 위원회 모두발언에서 “환율의 불안정성, 대내외 시장의 변동성 확대 등이 부담 요인으로 작용할 리스크도 여전히 존재하고 있다”며 “기금운용본부는 국민연금의 수익성과 안정성을 지키기 위해 시장에 대한 면밀한 분석을 바탕으로 기민하게 대응해 주시기를 바란다”고 당부했다.