MZ세대 겨냥 아웃랜드 위스키

[헤럴드경제=정석준 기자] 골든블루 인터내셔널은 스페인 곤잘레스 바야스의 프리미엄 쉐리 위스키 ‘노마드 리저브 10(Nomad Reserve 10)’ 완판 3개월 만에 2차 물량을 추가로 선보인다고 24일 밝혔다.

골든블루 인터내셔널은 특별한 경험을 선호하는 MZ(밀레니얼+Z)세대를 겨냥해 지난 6월 ‘노마드 리저브 10’의 국내 수입·유통을 시작했다. ‘노마드 리저브 10’은 국내 유일의 아웃랜드 위스키인 ‘노마드 아웃랜드 위스키’의 프리미엄 제품군이다.

‘노마드 리저브 10’은 총 세 번의 특별한 숙성 과정을 거친 트리플 캐스크 블렌디드 위스키로 기존 ‘노마드’의 장점과 함께 다단계 숙성을 통해 쉐리의 풍미와 완성도를 한층 더 높인 것이 특징이다.

‘노마드 리저브 10’을 비롯한 ‘노마드’ 제품의 가장 큰 특징은 바로 와인 전문 회사에서 생산된 위스키라는 점이다. 곤잘레스 비야스는 스페인 지역에서 가장 유명한 쉐리 와이너리 중 하나로 다양한 쉐리 와인 제품들이 와인 애호가들에게 사랑받고 있다.

‘노마드 리저브 10’은 최상의 퀄리티를 위해 최소 10년간 총 3번의 숙성 과정을 거친다. 특히 이 숙성 과정에서도 와인 전문 회사인 곤잘레스 비야스만의 특별한 숙성 방식이 적용된다. 쉐리 와인 종류 중 하나인 ‘마투살렘 VORS 쉐리 와인’을 숙성할 때 사용하는 마투살렘 VORS(마투살렘 캐스크) 캐스크를 사용한다는 점이다.

‘노마드 리저브 10’은 1차 판매 물량이 조기에 전량 소진됐다. 골든블루 인터내셔널은 소비자들의 재입고 요청에 따라 완판 3개월만에 2차 물량을 확보했다.

회사 측은 추가 물량을 지속적으로 확보해 나갈 예정이다. 이와 함께 판매 채널을 점진적으로 확대해 소비자 접점을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

박소영 골든블루 인터내셔널 대표이사는 “국내 소비자들의 위스키 소비 취향이 다변화되면서 쉐리 위스키의 수요도 높아지고 있는 상황이다”며 “앞으로도 고객 소통 중심의 마케팅 활동을 통해 ‘노마드’ 브랜드를 사랑해주시는 소비자들에게 지속적으로 보답해 나가겠다”고 말했다.