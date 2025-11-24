다음달 5일 중앙위서 온라인 투표 의결로 결정 정청래 “1인1표 만장일치라 해도 과언 아니지만” “부족한 점 있으니 면밀하게 숙의과정 거치기로”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 대의원·권리당원 ‘1인1표제’ 당헌 개정안을 다음달 5일 중앙위원회에서 최종 의결하기로 결정했다고 24일 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 당무위원회를 마친 뒤 기자들과 만나 “제3차 중앙위원회 소집의 건을 의결했다”며 “12월 5일 10시 30분 3차 중앙위를 소집하고, 소집 형식은 온·오프라인을 병행, 온라인 투표에 의한 의결로 결정됐다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 정청래 대표가 이날 당무위를 마치며 한 발언을 전했다. 박 수석대변인에 따르면 정 대표는 “12·3 내란을 극복하고 이재명 정부가 출범하면서 국민 주권시대가 활짝 열렸다. 그에 맞춰 당도 당원주권시대를 표방하면서 끊임없이 몇 년 동안 달려왔다”며 “저는 전당대회에서 1인1표를 공약했고, 약속을 지킨다는 차원에서 노력하고 있다”고 강조했다.

정 대표는 또 “약속도 공약도 실천하는 것은 정치인의 신뢰이지만 더 큰 대의는 이것이 시대적 조류이고 과제라는 것”이라며 “지방선거 공천룰과 1인1표 당헌 개정에 대해 수많은 논의를 해왔기 때문에 절차와 숙의를 거치지 않은 것은 아니라는 말씀 드리고 싶다”고도 했다.

그러면서도 “다만 그 내용이 아직 부족한 점이 있으니 면밀하게 숙의과정을 거치자는 의견들이 모아졌다”며 “중앙위가 일주일 연기된 동안에 지혜를 모아서 보완책을 마련하고 당원주권시대를 활짝 열기 바란다”고 강조했다.

정 대표는 “1인1표제에 대해 반대하는 의견은 없는 것으로 알고 있고, 만장일치라고 해도 과언이 아니다”라면서도 “그러나 전략지역에 대한 보완 등 1인1표에 대한 보완책을 우리는 숙제로 갖게 됐다. 특별결의문 채택이든, 부대조건 기록이든 우리가 충분히 숙의해서, 토론해서 정리되길 바란다”고도 말했다고 한다.

앞서 민주당은 대의원·권리당원 ‘1인 1표제’ 당헌·당규 개정안에 대한 내부 이견이 분출하자 중앙위원회 의결 연기를 결정했다.

조승래 당 사무총장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 당무위원회가 정회된 직후 기자들과 만나 “1인 1표제 도입과 관련해 당원들의 일부 우려가 있다”며 “이를 감안해 어떻게 보완할지 조금 더 논의하기 위해 중앙위 소집을 당초 11월 28일에서 12월 5일로 일주일 연기하는 안에 대해 동의했다”고 밝혔다.

민주당에 따르면 1인1표제 도입을 비롯한 당헌·당규 개정안은 최고위-당무위-중앙위 순으로 의결을 거쳐 최종 확정된다. 당 최고위는 지난 21일 해당 안건을 의결했고, 이날 당무위에서도 처리됐다. 하지만 친명(친이재명)계 일부 의원들과 당원들의 이견이 공개적으로 제기되면서 중앙위에서의 최종 의결은 연기된 것이다.

조 사무총장은 “공개든 비공개든 다른 의견이 있었던 것은 사실이고, 서면이나 현장에서 의견을 내신 분도 일부 있었다”며 “그런 것을 다 수용해서 좀 더 논의 시간을 갖자는 것을 정 대표가 수용했다”고 설명했다.

그는 “대의원제를 보완하기 위한 태스크포스(TF)를 구성한다고 (앞서) 말씀을 드렸고, 취약 지역에 대한 배려 조항을 이번 당헌·당규 개정안에서도 보완했지만,구체성을 담아달라는 요구가 있다”며 “다만 이를 수용해서 논의를 진행할 것”이라고 부연했다.

이날 비공개 당무위에서는 고성이 오간 것으로도 전해졌다. 당무위에 앞서 열린 공개 최고위원회의에서는 이번 당헌·당규 개정에 대한 비판이 공개적으로 나오기도 했다.

이언주 최고위원은 “1인1표제에 대한 찬반 문제라기보다는 절차의 정당성과 민주성 확보, 취약 지역에 대한 전략적 문제가 과소 대표되고 있는 점 등이 논란의 핵심”이라며 “민주당이 수십년간 운영해 온 중요한 제도를 충분한 숙의 없이 단 며칠 만에 밀어붙이기식으로 폐지하는 게 맞느냐”고 지적했다.

이 최고위원은 “다시 한번 충분한 시간을 갖고 다양한 방식의 논의, 당원 전반에 대한 논의와 반대하는 사람들도 이제 이 정도면 절차를 충분히 거쳤고 수긍할 수 있는 숙의 과정을 거칠 것을 거듭 당부드린다”고 강조했다.