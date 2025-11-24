[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘이 더불어민주당의 단독 입법 등에 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사 진행 방해) 카드 등을 다시 검토하는 것으로 전해졌다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 24일 오전 국회에서 열린 의원총회가 끝난 후 기자들과 만나 “민주당이 악법들을 계속 쏟아 낼 것으로 예측되고 제1야당으로서 국민에게 (이를) 소상히 알리고 강경 투쟁해야 한다는 데 의견이 모였다”며 “모든 사안은 원내대표단에 일임했다”고 말했다.

국민의힘은 민주당이 일방적으로 처리하는 법안뿐 아니라 다른 민생 법안에 대해서도 필리버스터를 진행할 가능성을 시사했다. 최 원내수석대변인은 “현재 원내에서 야당으로 할 수 있는 것은 그 방법밖에 없다”며 “단순히 거수기 역할을 더 이상 해서는 안 된다는 의견이 나왔다”고 전했다.

오는 27일 예정된 추경호 의원(전 원내대표) 체포동의안 표결에 대해서는 “저희는 당연히 거부할 것”이라며 “다만 그때 50개의 민생 법안을 처리한다는 얘기가 (민주당에서) 나오는 것 같다. 민주당과 협의할 예정”이라고 말했다.

최 원내수석대변인은 이날 의원총회에서는 12·3 비상계엄 1주년을 맞아 당의 투쟁 노선 방향을 바꿔야 한다는 언급 등은 없었다고 밝혔다.

여야 원내지도부는 이날 오후 회동에서 ‘대장동 국정조사’ 방안 등을 논의할 방침이다.