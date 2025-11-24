[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 이장우(39)와 조혜원(31)의 결혼식에 ‘호두과자 부케’와 이색 답례품이 온라인에서 화제다.

두 사람은 지난 23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올렸다. 결혼식 사회와 주례는 MBC ‘나 혼자 산다’에 함께 출연한 방송인 기안84와 전현무가 각각 맡았다. 축가는 이장우의 사촌 형인 환희, 뮤지컬배우 한지상, 민우혁이 나섰다.

이날 본식에서 노란색이 돋보이는 화사한 부케를 들었던 조혜원은 단체 사진 촬영 때는 ‘호두과자 부케’로 바꿔 들었다. ‘이장우 호두과자’로 유명한 부창제과는 이날 공식 인스타그램에 “이장우 결혼식에 부창제과의 호두과자 모형으로 만든 서프라이즈 선물이 함께했다”며 조혜원이 호두 부케를 손가락으로 가리키며 미소 짓고 있는 모습의 사진을 올렸다.

지난해 10월 배우 이장우와 이경원 FG 대표가 출시한 부창제과 호두과자는 출시 6개월 만에 1억개가 팔리며 국내 디저트 업계 최단 기간 매출 신기록을 세웠다.

업체 측은 “옛날부터 고귀한 손님께 내는 재료로 쓰여 온 호두는 자손 번창과 가문의 번영을 뜻하는 혼례음식의 의미를 담고 있다”며 “사랑과 축복이 가득한 이 순간, 호두과자 꽃다발이 두 분의 앞날에 한결같은 행복과 번영을 가져다주길 바란다”고 했다.

결혼식의 답례품 역시 호두과자였다. 배우 이주승 등 하객들은 포장 박스에 이장우와 조혜원의 모습이 그려진 호두과자를 맛보는 사진을 인스타그램에 올리기도 했다.

이장우와 조혜원은 2018년 KBS2 드라마 ‘하나뿐인 내편’을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전 했으며 7년 연애 끝에 부부의 연을 맺었다.