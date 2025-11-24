[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 ‘영덕 고래불역’을 중심으로 철도 관광 활성화에 나선다.

24일 경북도에 따르면 도는 동해중부선 개통 효과를 극대화하고 지난 3월 발생한 산불 피해지역인 영덕군의 피해 회복을 꾀하고 지역관광 활성화를 위해 고래불역을 시범 거점으로 무인역 철도관광 활성화 프로젝트를 추진한다.

올해 1월 동해중부선이 개통됐으나 강원도에 비해 이용객 증가율이 낮고 영덕~울진 간 대부분 역이 무인역으로 운영돼 목적지가 아닌 경유지로 기능하며 관광목적 이용객이 저조했다.

이에 경북도는 고래불 지역의 역사·자연 자원을 고래불역과 연계, 스토리텔링 콘텐츠로 재구성해 지속 가능한 철도관광 모델을 만든다는 방침이다.

다음달 5일 본행사에 앞서 사전 활성화 행사로 지난 22일에는 작은 음악회 팝페라 공연이 열렸으며 오는 29일에는 향유고래를 모델로 한 허먼 멜빌의 소설 모비딕을 주제로 북콘서트를 개최한다.

두 차례 행사에서는 고래불역의 상징성과 철도여행의 매력을 결합한 문화‧체험 중심 프로그램을 운영해 관광객의 참여를 유도하고 고래불역 브랜드 인지도를 높일 계획이다.

또 경북도는 다음달 5일 고래불역 철도관광 활성화를 위해 배우 송지효와 고래 사진작가 장남원을 홍보대사로 위촉한다.

더불어 고래불 해수욕장 플로깅 캠페인 등 지역 주민과 관광객이 함께하는 참여형 부대행사를 진행할 계획이다.

김병곤 경북도 문화관광체육국장은 “이번 사업은 무인역의 한계를 지역특화 관광콘텐츠로 극복하고 동해중부선 개통 효과를 지역경제로 연결하기 위한 첫걸음”이라며 “고래불역을 시범거점으로 동해중부선 철도 기반 체류형 관광콘텐츠를 확대해 나가겠다”고 말했다.