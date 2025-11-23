張, 정청래 장외연설 비판에 “국민과 헤어질 결심한 것은 李정부·여당”

[헤럴드경제=정순식 기자] 대장동 항소 포기 관련 토론회가 조기에 개최될 전망이다. 국민의힘 장동혁 대표는 23일 조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 제안한 대장동 항소 포기 사태와 관련한 토론에 대해 “최대한 빨리 진행하겠다는 입장”이라고 밝혔다.

장 대표는 이날 경남 창원 신광교회에서 예배를 보기 전 기자들과 만난 자리에서 관련 질문에 이같이 답했다.

그는 더불어민주당 정청래 대표가 토론 참여 제안에 아직 답하지 않고 있는 데 대해서는 “조 전 대표(전 비대위원장)와의 토론회가 시작되기 전 정 대표가 참여 의사를 밝힌다면 언제든 환영하겠다”고 말했다.

다만, “정 대표가 참여하는 것이 조 전 대표와 토론의 전제조건은 아니다”라고 덧붙였다.

정 대표가 전날 “국민과 헤어질 결심”이라며 장 대표의 전국 순회 연설을 비판한 데 대해서는 “국민과 헤어질 결심을 하고 이재명 한 사람을 위해서 모든 것을 다 버리는 정치를 하는 것은 민주당과 이재명 정권”이라고 반박했다.

그러면서 “정 대표가 굳이 저의 일정에 대해 과민반응을 보이는 것을 보면 이 일정이 효과를 거두고 있는 것이라고 생각한다”고 했다.