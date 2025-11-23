미래동반성장 프로젝트의 하나로 취약계층 지원 등 포용금융 확대 실천

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 서민금융 대출상품인 ‘우리 새희망홀씨Ⅱ’의 저신용 고객에게 0.3%포인트의 금리우대를 제공한다고 23일 밝혔다.

성실하게 대출을 상환 중인 고객에게는 최대 3.0%포인트의 금리를 추가로 감면할 방침이다.

이는 우리금융지주가 최근 발표한 ‘미래동반성장 프로젝트’ 중 포용금융 확대를 위한 조치로 금융 취약계층을 지원하기 위해 준비했다.

금리우대는 새희망홀씨대출 상품 이용 고객 중 신용등급이 7등급(외부 CB등급 기준) 이하인 고객이다. 추가 금리 감면은 대출 이용 기간 연체 없이 상환 중인 고객에게 우리은행 내부등급에 따라 제공된다.

우리은행은 지난해 새희망홀씨 대출을 시중은행에서 가장 많은 6374억원을 공급했으며 올해도 3분기까지 5588억원을 공급했다.

우리은행 관계자는 “저신용자와 성실 상환 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 마련했다”며 “어려운 시기에 지원이 필요한 금융 취약계층에 따뜻한 금융을 전달하겠다”고 전했다.