‘대장동 항소 포기’ 부각…김영삼 전 대통령 언급도 “우리 하나로 뭉쳐서 싸워야 할 때” 단결 호소

[헤럴드경제=서정은 기자] 국민의힘이 22일 부산에서 이재명 정부에 대한 비판적 목소리를 내며 장외 여론전에 돌입했다. 국민의힘은 ‘이재명 정권을 향한 민생 레드카드’를 주제로 다음달 2일까지 영남과 충청, 강원, 수도권을 돌면서 검찰의 대장동 사건 항소 포기 사태 문제를 부각할 방침이다.

국민의힘은 이날 오후 부산 중구 광복중앙로에서 ‘국민의힘 민생회복 법치수호 국민대회’를 개최했다. 8000여명(당 추산)이 참석한 이 행사에는 ‘사법 정의 재판 재개’, ‘민생파괴 정권 레드카드’ 등의 손팻말이 등장했다.

장동혁 국민의힘 대표는 “7800억원을 대장동 일당 호주머니에 집어넣은 항소 포기는 국민 포기”라며 “91만 성남시민에게 86만원씩 나눠줄 수 있는 돈을 범죄자들의 뱃속에 집어넣었다”고 말했다.

장 대표는 이어 “그것도 대통령이 나서 항소를 함부로 하지 말라 겁박하고, 법무장관이 항소에 신중하게 결정하라고 하고, 법무차관이 수사지휘권 발동할 수 있다며 협박해서 만들어낸 항소 취소”라고 말했다.

더불어민주당의 사법 개혁과 관련해서도 “이재명을 무죄로 만들기 위해 대법관을 늘려서 이재명 대법원을 만들겠다고 한다”며 “민주주의와 법치주의를 포기한 정권”이라고 목소리를 높였다.

장 대표는 “이재명이 대한민국을 끝내려 하고, 자유민주주의를 끝내려 하고, 청년 미래를 끝내려 하고, 법치주의를 끝내려 할 때 우리는 이재명 정권을 끝내야 한다”고 말했다.

장 대표는 김영삼 전 대통령 10주기인 점도 언급하며 단결을 호소했다. 장 대표는 “김 전 대통령은 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째로 단결이라 말씀했다”며 “우리 하나로 뭉쳐서 싸워야 할 때”라고 말했다.

국민의힘은 이날 저녁 울산에서 국민대회를 이어간다. 국민의힘은 여권이 비상계엄 1년을 앞두고 ‘내란당’ 공세 수위를 높이자 ‘대장동 항소 포기’를 부각하며 역공에 나서는 모양새다.

한편 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 이날 오전 부산 범어사를 찾아 방장스님과 차담을 갖고, 북구 구포시장를 방문해 상인들과 간담회도 개최했다.