지원 총액 27조원 규모로 불어날 듯…2031년께 상장 추진

[헤럴드경제=김지헌 기자] 일본 정부가 반도체 산업 부활을 위해 세운 기업인 라피더스에 약 11조원을 추가로 지원한다고 밝혔다.

22일 니혼게이자이신문(닛케이)과 아사히신문에 따르면 일본 경제산업성은 전날 2027회계연도(2027년 4월∼2028년 3월)까지 추진할 연도별 라피더스 지원 계획을 발표했다.

일본 정부는 내년 3월까지 1000억엔(약 9400억원)을 출자하고, 2026회계연도에 1500억엔(약 1조4000억원) 이상을 출자할 예정이다.

이와는 별도로 연구·개발 위탁 비용 등으로 2026회계연도에 6300억엔(약 5조9000억원), 2027회계연도에 3000억엔(약 2조8000억원)을 각각 지원한다.

이 기간 출자·지원 총액은 1조1800억엔(약 11조1000억원)을 넘을 것으로 전망된다.

일본 정부는 이미 라피더스에 1조7000억엔(약 16조6000억원)을 지원하기로 결정한 상황이어서 지원 총액은 2조9000억엔(약 27조3000억원) 규모로 불어나게 됐다.

일본 정부는 라피더스에 대규모 지원을 지속하는 조건으로 중요 사항에 대해 거부권을 갖는 황금주를 확보하고, 사업 진행 상황을 정기적으로 점검할 방침이다.

라피더스는 도요타, 키옥시아, 소니, NTT 등 일본 대표 대기업 8곳이 반도체 국산화를 위해 2022년 설립한 회사다.

라피더스는 반도체 양산에 약 5조엔(약 47조원)이 필요할 것으로 예상하고 있으나, 정부 지원 외 민간 투자는 거의 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

라피더스는 2028년 3월 이전에 2나노(㎚·10억분의 1m) 제품 양산을 시작할 계획이다. 이어 2029년께 흑자를 달성하고 2031년께 주식시장에 상장한다는 구상을 하고 있다.

아카자와 료세이 경제산업상은 전날 기자회견에서 라피더스에 대해 “정부가 추진하는 위기관리 투자의 핵심”이라며 “국익을 위해 반드시 성공시켜야 할 국가적 프로젝트로, 계속해서 성공을 위해 전력을 기울일 것”이라고 말했다.