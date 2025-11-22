선고유예 선처받았지만…상고장 제출 ‘주의의무 위반 과실’ 존재 여부 쟁점

[헤럴드경제=서정은 기자] 2022년 11월 강원 속초시 한 테마파크에서 초등학교 현장 체험학습 도중 발생한 학생 사망사고와 관련, 업무상 주의의무를 다하지 않은 혐의로 재판에 넘겨진 교사가 항소심에서도 유죄 판결을 받자 대법원의 판단을 구하고 나섰다.

22일 법조계에 따르면 담임교사 A씨는 지난 19일 춘천지법에 상고장을 제출했다. 항소심에서 선고유예로 선처받아 교직을 유지할 수 있게 됐으나 ‘유죄로 판단한 항소심 판결은 법리를 오해한 잘못이 있다’며 다시 한번 유무죄에 관한 판단을 받아보기로 한 것이다.

구체적으로 이번 사망사고의 방지에 관한 주의의무가 없고, 피해자의 보호를 위해 필요한 주의의무를 다했으므로 공소사실을 유죄로 판단한 2심에는 법리를 오해한 잘못이 있다는 취지로 상고장을 제출했다.

A씨 측은 항소심에서 사고 당시 버스 이동을 재현한 동영상을 제출하면서 “사고 당시 버스가 이동한 거리는 1심이 인정한 2ｍ가 아니라 9ｍ 이상”이라며 “피해 학생이 버스로부터 9ｍ 이상 떨어져 있는 상황에서 A씨에게 주의의무가 없다”고 항변했다.

그러나 2심은 “A씨가 주장하는 이동 거리는 가정에 기반한 실험에 기초한 것”이라며 “사고 전후 블랙박스 영상 등을 기초로 원심이 인정한 이동 거리와 달리 산정하기 어렵다”며 받아들이지 않았다.

다만 양형에 있어서는 “피해자가 사망한 원인은 피고인의 과실 외에도 버스 운전상 과실이 결합해 발생한 것으로, 사망 결과에 대해 피고인에게 전적으로 과실의 책임을 묻는 것은 과도한 측면이 있다”며 금고 6개월에 집행유예 2년을 선고한 원심판결을 깨고, 금고 6개월의 선고유예를 내렸다.

교육공무원법상 교사가 금고 이상의 형을 선고받아 확정되면 당연퇴직 처리되지만, 선고유예를 받음으로써 A씨는 교직을 이어갈 수 있게 됐다.

한편 A씨가 함께 업무상과실치사 혐의로 기소됐으나 1·2심 모두 무죄를 받은 보조인솔교사 B씨에 대해서는 검찰이 상고하지 않아 판결이 그대로 확정됐다.

앞서 교사 A·B씨는 버스에서 내린 학생들과 이동할 때 선두와 후미에서 학생들을 제대로 주시하지 않거나 인솔 현장에서 벗어나는 등 업무상 주의의무를 다하지 않아 학생이 버스에 치여 사망에 이르게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

교사들이 기소된 소식이 알려지면서 전국의 교사들이 나서서 재판부에 선처를 탄원하기도 했다. 이번 사건을 게기로 많은 학교에서 교사들이 안전사고를 우려하며 현장 체험학습을 기피하는 현상이 나타나고, 교사들과 학생·학부모들이 갈등을 빚는 사례가 이어져 제도적 보완과 안전한 시스템 마련을 촉구하는 목소리도 커지고 있다.