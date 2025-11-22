라운드 후반에만 타수 5개 줄여 “위험 감수하고 공격적으로 쳤다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 김세영이 2025시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어 마지막 대회인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만 달러) 2라운드에서 단독 2위로 올라섰다.

김세영은 22일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72·6734야드)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 8개, 보기 2개로 6언더파 66타를 쳤다. 이로써 중간 합계 11언더파 133타를 기록해 전날 3위에서 2위로 순위를 하나 더 끌어올리며 우승 가능성을 높였다.

현재 1위인 지노 티띠꾼(14언더파 130타·태국)과는 3타 차로 다가선 상황이다. 지난 달 전남 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 약 5년 만에 우승컵을 들어 올렸던 김세영은 시즌 2승 도전무대다.

이날 김세영은 전반은 4번홀(파4) 버기를 범하는 등 잘 풀리지 않으면서 1타를 줄이는 데 그쳤다. 후반에 들자 적극적으로 그린을 공략하는 공격적 플레이로 전환했다. 이게 주효했다.

10번 홀(파4)과 11번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡으며 반등의 발판을 마련했다. 12번 홀(파3)에서 아쉽게 보기를 기록했으나 13번 홀(파4)부터 15번 홀(파4)까지 3연속 버디 행진을 펼쳤다.

15번 홀에서 약 5ｍ 거리의 버디 퍼트를 성공한 뒤 주먹을 불끈 쥐어보였던 김세영은 “전반을 마친 뒤 ‘이건 좀 이상하다. 뭔가 바꿔야겠다’고 생각했다”며 “위험을 감수하고 공격적인 플레이로 바꿨는데, 좋은 결과가 나왔다”고 말했다.

1라운드에서 단독 선두를 기록했던 이소미는 이날 2언더파 70타를 치면서 중간 합계 10언더파 134타로 일본의 하타오카 나사와 함께 공동 3위로 밀렸다. 유해란과 임진희는 나란히 8언더파 136타로 공동 9위에 이름을 올렸다.

김아림은 6언더파 138타로 공동 18위, 최혜진은 4언더파 140타로 공동 27위, 김효주는 3언더파 141타로 공동 33위, 이미향은 2언더파 142타로 공동 37위, 고진영은 2언더파 142타 공동 37위를 기록했다.