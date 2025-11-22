[헤럴드경제=김지헌 기자] 노동부가 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 사태로 발표가 지연됐던 10월 소비자물가지수(CPI) 지표를 발표하지 않기로 결정했다.

미국 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 10월 소비자물가 보고서 발표를 취소한다고 21일(현지시간) 밝혔다.

노동통계국은 셧다운 사태로 조사대상 기간인 2025년 10월 관련 설문조사 자료를 수집하지 못했으며 해당 기간 누락된 자료는 소급해 수집할 수 없다고 취소 사유를 밝혔다.

다만, 설문조사에 의지하지 않고 취합할 수 있는 지표는 오는 12월 18일 발표 예정인 11월 소비자물가 보고서에 포함해 발표할 예정이라고 설명했다.

이에 따라 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 오는 12월 9∼10일 기준금리를 결정하는 통화정책 회의를 앞두고 최신 소비자물가 지표를 참고할 수 없게 됐다.

연준은 ‘2% 물가상승률’이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 소비자물가지수보다 개인소비지출(PCE) 가격지수를 더 중요한 준거로 삼지만, 소비자물가지수는 여전히 인플레이션 판단에 중요한 경제지표로 간주된다.

미 노동통계국은 지난 10월 1일 셧다운 개시 이후 경제통계 산출 관련 업무를 중단했지만, 9월 소비자물가지수 보고서는 지난달 24일 이례적으로 발표한 바 있다. 미 사회보장국의 내년도 연금 지급액 산출에 필수적이라는 점이 고려돼 예외가 적용됐다.

그러나 10월 소비자물가지수 보고서는 셧다운 기간 설문조사가 수행되지 않음에 따라 보고서 발표가 어려울 것으로 월가는 예측해왔다.

소비자물가와 함께 노동통계국이 산출하는 핵심 통계 중 하나로 꼽히는 비농업 고용지표도 가계조사 설문이 수행되지 않은 점이 고려돼 10월 보고서 발표가 취소됐다.