‘일본은 이제 곧 판다가 없어진다’ 中 실검 1위 우에노동물원 쌍둥이 암컷·수컷 내년 2월 반환

[헤럴드경제=한지숙 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 계기로 중-일 관계가 악화 일로로 치닫으면서 중국 친선 외교의 상징 자이언트 판다의 거취에도 관심이 쏠린다.

21일 일본 후지네트워크뉴스에 따르면 다카이치 총리 발언에 중국이 반발을 강화하면서 중국의 한 언론이 ‘일본에서 판다를 볼 수 없게 된다’고 보도했으며, 이후 중국 소셜미디어(SNS)에선 한 때 ‘일본은 이제 곧 판다가 없어진다’는 말이 실간 검색어 1위에 올랐다.

중국 동북부에 있는 랴오닝대의 일본연구센터 객좌교수인 천양은 공산당 기관지 베이징일보에 “중일관계의 긴장 국면이 이어진다면 중국은 일본에 새로운 판다를 대여하지 않을 가능성이 있다”라며 “그러면 일본은 전국에 판다가 한 마리도 없는 상황에 직면하게 된다”고 말했다.

현재 일본에 있는 자이언트 판다는 도쿄 우에노동물원에 있는 쌍둥이가 전부다. 2021년 6월 23일에 태어난 수컷 ‘샤오샤오’와 암컷 ‘레이레이’다. 일본에서 가장 오래된 동물원인 우에노동물원에서 쌍둥이 판다가 태어난 건 1882년 개장 이래 처음 있는 일이었다.

그런데 두 마리의 반환 기한은 내년 2월이다.

중국은 전세계에서 자국에만 있는 자이언트판다를 우호 관계를 맺은 국가에 선물하거나 대여하는 형식으로 ‘판다 외교’를 펼치고 있는데, 해외에서 태어난 자이언트판다는 성체가 되는 만 4세 전후에는 자국에 반환하도록 하고 있다.

한국에 있던 푸바오 또한 이러한 계약에 따라 태어난 지 1354일 만인 지난해 4월 3일 중국에 반환됐다.

앞서 일본 혼슈 서부 와카야마현 테마파크 ‘어드벤처 월드’에도 자이언트 판다가 4마리 있었다. 24살인 ‘라우힌’과 이 판다가 낳은 8살 ‘유이힌’, 6살 ‘사이힌’ 그리고 4살 ‘후힌’ 등 모두 암컷이었으며 지난 6월 중국으로 반환됐다.

당시 일본 당국은 반환한 4마리가 모두 암컷인 점을 고려해 중국에 수컷 판다 대여를 요청했지만 성사되지 않았다. 남은 두 마리의 반환 기간 연장에 대해서도 감감 무소식인 상황.

만일 내년 2월에 두 마리도 중국으로 반환되면, 일본은 ‘판다가 한 마리도 남지 않는다’는 의미의 이른바 ‘제로 판다’가 된다.

중국 온라인에서 누리꾼들은 최근 일본에서 곰 습격 사건이 빈발한 것과 연관 지어 “이제 일본에서는 판다는 볼 수 없고 곰만 볼 수 있을 것”이라는 조롱 글도 남겼다.

중국은 양국 관계 정상화를 기념해 1972년 처음 일본에 판다를 선물했다. 일본이 54년 만에 처음으로 ‘제로 판다’ 지역이 될 지 귀추가 주목되고 있다.