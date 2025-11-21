[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 우리가 쓴 물티슈라고?”

손에 이물질이 묻었을 때, 심지어 옷이나 물건이 더러워졌을 때도 찾게 되는 ‘물티슈’. 그야말로 현대인에게는 없어서는 안 될 ‘필수 아이템’이다.

하지만 물티슈에는 치명적인 단점이 있다. 바로 썩지 않는다는 것. 이름과 다르게 종이가 아닌 ‘플라스틱’이 대부분 성분을 차지하기 때문이다.

실제 적절한 곳에 버려지지 않은 물티슈의 부작용은 상상을 뛰어넘는다. 특히 변기에 버려진 물티슈는 기름과 엉겨 붙으며 거대한 크기의 폐기물 덩어리로 변하기도 한다.

폐기물 덩어리는 단순히 하수도를 막는 것을 넘어, 우리가 사용하는 물을 오염시킨다. 미세 플라스틱으로 잘게 분해돼, 신체 건강에 악영향을 준다.

이에 국가 차원에서 물티슈를 ‘판매 금지’ 조치한 곳이 나타났다. 바로 영국. 심지어 국민 90% 이상도 물티슈 판매 금지 조치에 ‘찬성’ 의사를 밝혔다.

하지만 우리나라에서는 되레 물티슈 사용량이 증가하는 추세다. 하루빨리 생산 및 사용에 규제가 필요하다는 주장이 나오는 이유다.

최근 영국 정부는 플라스틱 성분이 포함된 물티슈 판매를 전면 금지하는 법안에 서명했다. 이에 따라 2027년 봄부터 국가 전체에서 관련 물티슈 판매가 중단될 것으로 전망됐다. 심지어 영국 국민 90% 이상이 이같은 물티슈 판매 금지 조치에 동의한 것으로 알려졌다.

초유의 ‘판매 금지’ 조처가 내려진 것은 물티슈의 치명적인 부작용을 체감하는 사람들이 늘어난 영향. 특히 변기에 버린 물티슈가 하수관을 막는 현상이 빈번해지며, 국민의 공감대가 형성됐다는 게 현지 전문가들의 분석이다.

언뜻 보기에 물티슈는 ‘물에 적셔진 종이’ 정도로 보인다. 하지만 대부분 물티슈의 정체는 ‘플라스틱’. 플라스틱 원료로 만들어진 섬유로 이뤄져 있기 때문이다. 이에 물에 녹거나 찢어지지 않는다. 심지어 자연 분해에만 수백 년이 걸리기 때문에, 사실상 ‘반영구적’으로 환경에 악영향을 준다.

특히 변기에 버려진 물티슈가 초래하는 부작용은 적지 않다. 하수도 안에서 기름과 엉킬 경우 거대한 폐기물 덩어리로 변해, 하수관 막힘을 초래한다. 영국 일부 지역에서는 수백만장의 버려진 물티슈가 기름과 엉켜 ‘작은 섬’ 크기의 폐기물 덩어리가 만들어진 사례도 발견됐다.

하수관을 막지 않고 배출된 물티슈의 경우 주변 강이나 바다로 흘러 들어가 토양·수질오염을 유발한다. 가장 주의해야 할 것은 물티슈가 잘게 분해돼 생성되는 ‘미세플라스틱’. 토양과 물은 물론 신체에까지 유입돼 쌓이지만, 일반적인 정수 처리 시설에서는 거르지 못한다.

문제는 많은 소비자가 이같은 물티슈의 정체를 알지 못하고 있다는 것. 소비자시민모임이 지난 2021년 20대 이상 소비자 636명을 대상으로 설문 조사한 결과, 응답자의 43.4%는 물티슈의 원재료가 ‘펄프(종이류)’라고 응답했다. 21.7%는 ‘섬유’라고 답한 것으로 나타났다.

제대로 버린다고 부작용이 없는 것도 아니다. 우리나라에서 버려진 일반 쓰레기들은 대부분 소각되거나 매립된다. 결국 불에 타 유해가스를 내뿜거나, 땅에 묻혀 토양오염을 일으키는 것. 애초에 물티슈 사용 자체가 환경에 중대한 오염 유발 원인이 되고 있다는 거다.

하지만 물티슈 사용량은 점차 늘어나고 있다. 식품의약품안전처가 발표한 위생용품 시장 규모 조사에 따르면 지난 2024년 음식점 등 식품적갭업소에서 사용하는 일회용 물티슈의 총생산액은 565억원으로 나타났다. 이는 1년 만에 5.8% 증가한 수치다.

반면 일회용 컵이나 빨대 공급량의 경우 전년 대비 각각 3%, 12.8% 줄어 감소세를 보였다. 일회용 젓가락 및 일회용 이쑤시개 생산액도 각각 전년 대비 28.5%, 28.6% 감소했다. 유독 일회용 물티슈의 사용량만 늘어난 셈이다.

기존 음식점에서는 재사용이 가능한 물수건 사용량이 많았다. 하지만 점차 일회용품으로 대체되는 사례가 빈번해지며, 이제는 식당에서 물수건을 찾아보기도 힘들어졌다. 일회용 쓰레기 생산에 대한 별도 규제도 적용되지 않기 때문에, 처리가 쉽고 저렴한 물티슈를 택할 수밖에 없다는 게 업계의 설명이다.

이에 우리나라에서도 관련 규제가 이뤄져야 한다는 목소리가 나온다. 소비자시민모임은 “플라스틱 쓰레기 문제는 더 이상 간과할 수 없는 당면 과제”라며 “물티슈는 1년에 129만톤 이상 생산되고, 사용한 물티슈는 소각 등 처리 과정에서 다량의 온실가스를 발생시킨다”고 설명했다.