- ‘2025년 한국군사과학기술학회 추계학술대회’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국군사과학기술학회는 21일 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘2025 한국군사과학기술학회 추계학술대회’를 개최헀다. 이번 학술대회는 육군과 국방과학연구소(ADD)가 공동으로 주최하며, 대전광역시와 한국방위산업진흥회가 후원한다. ‘군 과학화를 통한 국방력 강화’라는 목표 아래 산·학·연·군 관계자 약 1300여 명이 참석, 약 580여 편의 논문 발표와 다양한 특별 세션을 통해 미래 전장기술의 발전 방향을 모색한다.

올해 추계학술대회는 ‘Next War, Next Army-AI로 연결된 전장, 유·무인 복합전투체계로 진화하는 육군’을 주제로 한 국방과학기술 전략포럼을 중심으로 진행된다. 이 포럼에는 국방부, 방위사업청, 각 군, ADD, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 주요 방산업체(한화에어로스페이스·현대로템·LIG넥스원 등)과 서울대·KAIST·국방대 등 국내 주요 연구기관 및 학계 전문가들이 참여해 AI 기반 전력 혁신 전략과 미래 지상전 패러다임 변화를 논의한다.

기조 강연은 ‘AI 기반의 국방 혁신 전략: 기회와 도전’이라는 주제로 한상기 박사(테크프론티어 대표)가 맡는다. 한 박사는 삼성전자, 다음커뮤니케이션(현 카카오) 전략대표를 거쳐 KAIST 및 세종대 교수로 활동했으며, 현재는 국방·산업 AI 전략 분야의 대표 전문가로 평가받고 있다.

특별심포지엄에서는 ‘육군 드론·전자기전 발전방향과 대응 전략’을 주제로 육군, 국방과학연구소, 방산업체 전문가들이 참여해 드론봇 전력, 대드론 재머 기술, 전자기스펙트럼 작전 등 미래 전자전의 실질적 대응 전략을 논의한다. 또한 특별세션Ⅰ은 한국표준과학연구원 국방양자특화센터 주관으로 ‘국방 양자컴퓨팅과 센싱 기술’을 주제로, 특별세션Ⅱ는 에스앤에스이앤지(주) 주관으로 ‘AI를 활용한 효율적인 비용분석’을 주제로 각각 개최됩니다. 이를 통해 양자센싱, 양자컴퓨팅, AI기반 비용 예측 등 첨단기술의 국방 적용 가능성을 집중 조명할 예정이다.

이번 학술대회에서는 지상·해양·항공·유도·정보통신·감시정찰·미래전 융합 등 7개 체계분과별로 논문이 발표되며, 국방연구기관·대학·산업체 연구자들이 참여하여 국방 R&D의 성과와 미래 발전 방향을 공유할 계획이다.

이건완 한국군사과학기술학회장은 “국방과학기술은 첨단기술 기반 안보의 핵심이자 국가 경쟁력의 근간”이라며 “이번 추계학술대회는 AI·드론·양자기술 등 미래 전장 기술을 중심으로 학문적 연구와 산업 현장의 경험이 융합되는 실질적 토론의 장이 될 것”이라고 말했다.

한편 한국군사과학기술학회는 1998년 창립된 국내 최대 규모의 국방 전문학술단체로, 군사과학기술 연구개발 및 학술교류를 통해 국방력 강화에 기여하고 있다. 매년 6월 종합학술대회와 11월 추계학술대회를 정례적으로 개최하고 있으며, 현재 15000여 명의 회원이 활동하고 있다.