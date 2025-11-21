[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 오는 23일부터 29일까지 7일간 의성종합체육관에서 ‘2025 의성천하장사씨름대축제’를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 대회는 대한씨름협회가 주최하고 의성군씨름협회와 의성군체육회가 주관하며 ‘씨름의 고장’ 의성에서 국내·외 최정상급 씨름인들이 대거 참가해 뜨거운 한판 승부를 펼친다.

2025 의성천하장사씨름대축제에서는 천하장사전, 남·여체급별장사전, 세계특별장사전, 초·중·고·대학교·남자일반부 최강단전이 펼쳐져 세대와 체급을 아우르는 선수들이 기량을 마음껏 발휘하게 된다.

특히 대회 하이라이트인 천하장사전에는 국내외 최강의 선수들이 출전해 진정한 ‘천하장사’의 타이틀을 놓고 치열한 경쟁을 펼친다.

의성종합체육관을 방문하는 관람객은 누구나 선착순 무료 입장이 가능하다.

김주수 의성군수는 “2025 의성천하장사씨름대축제에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”며 “이번 대회를 통해 의성군이 명실상부한 대한민국 씨름의 중심지로 자리매김하고 지역경제 활성화와 씨름 저변 확대에도 큰 도움이 되길 기대한다”고 말했다.