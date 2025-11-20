국제전시회 계기 사우디 지방자치주택부 장관과 회동

[헤럴드경제=유동현 기자] 이해진 네이버 의장이 사우디아라비아를 방문해 현지 장관과 회동하고 디지털 금융 협력 방안을 모색했다.

20일 네이버와 사우디 국영 통신사 SPA에 따르면 이 의장은 지난 18일(현지시간) 사우디 리야드에서 열린 ‘시티스케이프 글로벌 2025’ 전시회에 참석했다. 시티스케이프는 건설, 건축, 부동산 분야 세계 최대 규모 전시회다.

이 의장은 이번 전시회에서 마지드 알호가일 사우디 지방자치주택부 장관과 만나 혁신·디지털 전환 분야에서 협력을 강화하는 방안을 논의했다.

양측은 부동산 투자·경제와 연계된 스테이블코인과 데이터센터 개발 계획에 관한 공동 추진 방안을 협의했다.

이와 함께 신기술 분야에서 연구·개발 협력을 강화하고 양국 간의 과학기술 교류와 협력 프로그램을 지원하기로 했다.

네이버는 사우디에서 열린 시티스케이프 전시회를 계기로 디지털 트윈, 인공지능(AI), 클라우드 등 첨단 기술이 적용된 부동산과 도시 운영 사례도 소개했다.

앞서 네이버는 지난 6월 구축한 사우디 메카, 메디나, 제다의 디지털 트윈 플랫폼을 중심으로 도시개발과 건축 분야의 디지털 전환(DX) 확대 방안을 제시하기도 했다.