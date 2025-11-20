[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국인들이 서울 한강공원에서 단체로 군복과 유사한 복장으로 행진한 행사가 서울시의 허가를 받지 않은 것으로 나타났다.

19일 서울시는 “참가자들이 군복을 연상케 하는 단체복을 착용한 채 행진해 공원을 방문한 시민들께 불편과 불안감을 초래하는 상황이 발생했다”며 “이에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

또 “이번 행사는 사전에 필요한 승인 절차를 전혀 거치지 않고 한강공원과의 협의 없이 무단으로 진행됐다”며 사태 재발을 막겠다고 설명했다.

서울시는 앞서 관련 행사에 대한 민원이 제기되자 이런 내용의 공식 입장을 정리했다.

서울시에 따르면 민원인 A씨는 “2025년 10월31일 점심시간에 중국인 단체가 중국 군복 제복 같은 것을 맞춰 입고 여의도 한강공원 선착장 주변에서 행진 행사를 대대적으로 했다”고 밝혔다. 이어 “이런 행사가 서울시 허가를 받고 진행됐나. 허가를 받고 진행됐다면 중국인들이 군복을 입고 행진하는 행사를 왜 허가해줬냐”고 지적했다. 그러면서 “허가를 하지 않았다면 여의도 경찰이나 여의도 관할 부서들은 전혀 인지하고 있지 않았다는 말씀인가. 중국 대사관에 항의라도 해야 하는 것 아니냐”고 항의했다.

앞서 SNS에 중국 군복 형태의 옷을 입은 이들이 여의도 한강공원에서 중국어가 적힌 빨간 깃발을 들고 발을 맞춰 행진하는 모습을 담은 영상이 확산돼 논란이 됐다.

해당 영상에는 중국인들이 단체로 중국 노래에 맞춰 행진하는 모습이 담겼고 그 중에는 군복으로 보이는 옷을 입은 이들도 포착됐다.

논란이 된 영상은 지난달 31일 여의도 한강공원에서 한국문화교류사업단과 중국건강걷기체육협회가 함께 진행한 국제걷기교류 행사 장면이었던 것으로 파악됐다.

한국을 찾은 중국인 단체 관광객들이 행사 등을 통해 친목을 도모할 수 있지만 시민들이 휴식을 취하는 공원에서 단체로 군복과 비슷한 옷을 입고 깃발을 든 채 제식훈련에 가까운 행진을 하며 위압감을 조성하는 것은 적절하지 않다는 비판도 나왔다.

하지만 논란은 가라앉지 않았고 시민 민원이 제기되기에 이르렀다. 이에 서울시는 “이와 같은 사안이 다시 발생하지 않도록 한강공원 내에 현수막을 걸었으며 행사 승인 절차를 보다 엄격히 관리하고 공원 내 순찰 활동을 강화해 미승인 행사로 시민 불편을 초래하는 행위가 발생치 않도록 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.