[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존그룹(회장 김영찬)이 20일 서울 수서지역과 상계지역 일대에서 취약계층을 위한 전사 봉사활동에 나섰다.

골프존그룹은 2016년부터 동절기 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 실천하며 진정성 있는 나눔을 이어왔다. 올해는 난방 취약계층을 위한 연탄·쌀 후원 활동을 상계지역까지 확대했다.

이날 진행된 봉사활동에는 서울에 소재한 골프존홀딩스, 골프존, 골프존커머스, 골프존카운티, 골프존 GDR아카데미, 골프존클라우드 등 임직원 600여 명이 동참했다. 기부금으로 마련한 연탄 7200장과 쌀 10㎏ 220포대, 김치 10㎏ 625박스 등을 지역사회 이웃에게 전달하며 추운 겨울을 건강하게 보낼 수 있도록 지원했다.

(사)따뜻한 한반도 사랑의 연탄나눔운동, 수서명화종합사회복지관, 수서종합사회복지관, 강남세움복지관이 협력했다.

상계지역에는 최덕형 골프존홀딩스 대표를 포함한 임직원 250여 명이 연탄 및 쌀 배달을 진행했다. 최 대표는 “골프존그룹은 우리 이웃분들이 추운 겨울을 안전하고 따뜻하게 날 수 있도록 지속적으로 봉사활동을 이어오고 있다. 올해는 겨울철 난방 취약계층을 위한 지원을 확대했다”며 “골프존그룹은 앞으로도 도움이 필요한 이웃의 목소리에 귀 기울이고 나눔과 배려의 경영철학을 실천해 나갈 것”이라고 전했다.

골프존그룹은 지난 12일에도 대전 소재 골프존, 골프존조이마루, 골프존카운티 등 30여 명의 임직원이 ‘유성구 사랑의 김장나누기’ 봉사활동에 참여해 1000㎏의 김장김치를 소외 이웃에게 전달했다.