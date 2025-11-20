환경·사회 부문 최우수 평가…“기업 지속가능경영 인정받아”

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대위아가 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 3년 연속 A+등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

현대위아는 한국ESG기준원에서 발표한 ‘2025년 ESG 평가’에서 통합 A+등급을 획득했다고 20일 밝혔다. 현대위아는 환경과 사회 부문에서 A+등급을 지배구조 부문에서는 A 등급을 받아 종합 A+등급을 달성했다. 이번 평가에서 A+등급은 상위 2.4%에 해당한다.

한국ESG기준원은 기업의 지속가능경영을 유도하고, 자본시장 참여자들이 기업의 ESG 수준을 인지할 수 있도록 평가·분석·연구하는 국내 대표 ESG 평가 기관이다. 평가는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 각 부문에서 이뤄지며, 올해에는 805개의 유가증권 상장 기업이 평가 대상으로 선정되었다.

현대위아는 ESG 경영을 실천하기 위한 구체적인 실행방안을 세운 것이 좋은 평가의 배경이 됐다. 현대위아는 ‘중대성 평가’를 통해 ▲기후변화 대응 및 온실가스 감축 ▲사업장 안전보건 ▲지속가능한 공급망 관리 등을 중대 이슈로 선정했다. 현대위아는 이러한 이슈를 중점적으로 관리하기 위해 기후변화 관리‧안전보건‧공급망 분야의 중장기적 목표를 정량화했다. 세부 대응 전략도 투명하게 공개했다.

현대위아는 환경 부문에서 가장 높은 점수를 받았다. 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력을 인정받은 것이다. 현대위아는 기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 바꾸는 것을 골자로 한 ‘RE100’에 가입하고, 2045년까지 탄소중립을 달성한다는 목표이다. 현대위아는 사업장 내 에너지 다소비 설비의 에너지 효율을 정기적으로 측정하고, 설비 개선을 통해 에너지 사용량을 절감하고 있다.

현대위아는 체계적인 안전보건 관리로 사회 부문에서도 A+등급을 획득했다. ‘행복한 내일을 위한 안전한 동행’이라는 비전 아래 ▲무재해 달성 ▲안전 문화 정착 ▲중대 사고 ‘0’ 등을 달성한다는 목표다. 이를 위해 현대위아는 지난해 4560건의 위험성평가를 실시하고 개선 활동을 진행했다. 아울러 임직원이 선제적으로 안전사고 위험을 예방하는 ‘안전신문고’도 운영 중이다. 이에 더해 공급망 전체의 안전 관리를 강화하기 위해 지난해 사내에 ‘체험형 안전교육센터 S+’의 문을 열고 172개 사외 협력사를 대상으로 안전교육을 시행했다.

현대위아는 사회공헌활동을 지속해서 확대하고 있다는 점도 인정받았다. 특히 ‘드림카’와 ‘이음마켓’ 등 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 프로그램을 운영하며 진정성을 보인 것이 높은 평을 이끌었다. 현대위아는 2013년부터 지금까지 임직원들의 월급의 1%를 모아 총 180대의 드림카를 복지시설에 기증했다. 또한 창원 지역 농가의 판로를 개척하기 위해 사내장터인 이음마켓도 꾸준히 열고 있다.

현대위아는 ESG 경영을 통해 모든 이해관계자와의 지속가능한 성장을 추구한다는 계획이다. 현대위아 관계자는 “지속가능한 미래를 만들기 위해 ESG 경영을 지속적으로 강화할 계획”이라며 “환경 보호와 지역사회와의 동반 성장을 위해 모든 임직원이 더욱 노력하겠다”고 말했다.