한복 입고 현지인과 다과 간담회

[헤럴드경제(아부다비)=서영상 기자] 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 19일(현지시간) 한복을 입고 할랄(Halal) 인증을 받은 한국 음식 홍보에 나섰다.

김 여사는 이날 연한 옥빛이 도는 한복 차림으로 아부다비 주UAE 한국문화원에서 열린 ‘할랄 인증 K-푸드 홍보 행사’에 참석했다.

할랄은 무슬림이 섭취할 수 있도록 도축·가공·조리 전반에 이슬람 방식이 적용된 음식을 가리킨다.

김 여사는 삼양식품의 제품을 독점납품하는 UAE 기업 부스에 방문해 유명 라면 브랜드 ‘불닭볶음면’을 현지인과 함께 시식했다.

김 여사는 “라면도 할랄 인증이 되느냐”며 관심을 보였고 시식한 뒤 “매운데 맛있다”며 관계자들에게 감사를 표했다.

이후 한국농수산식품유통공사(aT) 부스를 방문해 할랄 인증을 받은 한우 등심구이에 관해 설명을 듣고 현지에서 한국 딸기를 재배하는 업체 관계자와 대화하기도 했다.

김 여사는 한국 음식이나 화장품이 훌륭하다고 말하면서 “(UAE 대통령의 모친인) 파티마 여사님이 뭘 바르냐고 물어보셨다”고 언급하기도 했다.

이후 김 여사는 현지인들과 다과를 먹으며 “드라마는 뭘 보느냐, 한국말을 왜 이렇게 잘하시냐”고 물었고, 현지인들이 한국 드라마에 관심이 많다는 얘기를 듣고 “대한민국 홍보대사를 하셔도 되겠다”고 칭찬했다.

김 여사는 “음식은 먹다 보면 자연스럽게 익숙해지는 법이며 이것이 바로 K-푸드와 K-컬처의 힘”이라며 K-푸드 수출 확대에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

이날 행사에는 UAE와 이집트 등 중동 지역에서 소셜미디어(SNS)를 활용해 K-푸드를 소개하는 인플루언서들도 초청됐다.

김 여사는 전날에는 UAE 소재 대학의 한류 동호회 회원들을 만나 한국 음악과 드라마 등 문화를 알렸다. 전날 열린 UAE와의 문화교류 행사에서는 소프라노 조수미의 ‘그리운 금강산’을 듣다 눈물을 훔치는 장면이 포착되기도 했다.