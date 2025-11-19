[헤럴드경제=김성훈 기자] 지난 13일 발생한 ‘부천 제일시장 트럭 돌진 사고’의 피해자 2명이 추가로 숨졌다. 사망자 수는 총 4명으로 늘었다.

19일 경기남부경찰청에 따르면, 트럭 돌진으로 중상을 입어 병원에서 연명 치료를 받던 20대 남성과 80대 여성이 지난 18일 오전과 이날 오전 각각 숨졌다. 이들은 당시 시장을 방문한 행인이었다.

이로써 이번 사고로 인한 사망자는 당일 숨진 60대와 70대 여성 2명을 포함해 총 4명이 됐다.

남은 부상자는 17명이다. 이들 중 생명에 지장이 있을 만한 중상자는 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 트럭 운전자 A(67) 씨를 이번 주 중 검찰에 송치할 방침이다.

A 씨는 지난 13일 오전 부천시 오정구 원종동 제일시장으로 1t 트럭으로 돌진 사고를 내 21명의 사상자를 낸 혐의(교통사고처리특례법상 치사상 혐의)를 받고 있다.

시장에서 수십년째 생선가게를 운영해 온 A 씨는 당시 트럭을 1∼2ｍ 후진했다가 페달을 잘못 밟아 시장 내에서 132ｍ를 질주하면서 사고를 냈다. 그가 트럭 안에 설치한 ‘페달 블랙박스’에서는 사고 당시 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 찍혔다.

A 씨는 “모야모야병이 너무 심하다”며 사고와의 연관성을 주장했다. 모야모야병은 뇌에 피를 공급하는 혈관이 좁아지는 희귀성 질환으로, 뇌출혈·마비·감각 이상·발작 등 증상이 나타날 수 있다.

다만 A 씨는 사고 당일인 지난 13일 조사에서는 모야모야병에 대해 “운전하는 데 전혀 지장이 없다. 의사나 약사로부터 ‘운전하지 말라’는 이야기를 들은 적도 없다”고 답변한 바 있다.

경찰은 그의 주장을 검증하기 위해 의사협회 등에 의료 자문할 방침이다.