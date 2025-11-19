22~28일 ‘국민참여투표’ 실시 대통령 집무실·시민공간 대상

행정중심복합도시건설청(행복청)은 국회 세종의사당, 대통령 세종집무실, 시민공간 등이 입지하는 국가상징구역에 대한 마스터플랜(도시설계) 당선작 선정 과정에서 국민이 직접 선택하는 ‘국민참여투표’(사진)를 오는 22~28일 실시한다고 19일 밝혔다.

국민참여투표는 국민참여와 소통의 가치를 도시설계에 반영하기 위한 절차로, 국민의 눈높이에서 다수가 공감하고 자긍심을 느낄 수 있는 공모 작품을 선정하기 위해 국내 설계공모 최초로 반영한 제도다.

행복청이 국가 균형성장의 핵심 축으로 역점 추진 중인 국가상징구역은 대한민국의 새로운 100년을 설계하는 국가적 프로젝트로, 지난 9월 국제공모 공고 후, 11월 20일 공모 작품을 접수하고 국민참여투표 등 본격적인 심사 절차에 들어갈 계획이다.

국민참여투표는 공모안 심사의 첫 단계로, 대한민국 국적의 성인이라면 본인 인증 후 누구나 참여할 수 있다.

국제공모 공식 홈페이지와 행복청 공식 누리집, 행복청 유튜브·인스타그램·네이버 블로그, QR 코드 등 다양한 채널을 통해 투표할 수 있다.

투표 대상은 참가자가 제출한 대통령 세종집무실과 시민공간 조감도이며, 가장 선호하는 3개 작품을 선택해 투표하게 된다.

투표 집계 결과 가장 많은 표를 받은 상위 3개 작품에는 각각 가점이 부여되며, 12월 1일에 실시되는 1차 전문가 심사 결과와 합산해 상위 5개 작품을 선정한다.

이후 5개 작품을 대상으로 12월 10일 2차 심사를 거쳐 최종 당선작을 선정하고, 12월 12일에 최종 당선작과 입상작을 공개할 계획이다.

강주엽 행복청장은 “국가상징구역은 우리나라 입법과 행정의 중추 공간을 넘어, 공원과 광장 등이 조화롭게 어우러져 시민들의 삶에 풍요를 더하는 공간으로 조성될 것”이라며 “이러한 공간의 실질적 주인인 국민의 의견을 계획단계부터 반영하고자 국민참여투표를 도입했다고 밝혔다.

한편 투표에 참여한 국민을 대상으로 심사가 모두 완료된 후 12월 중순을 전후로 추첨을 통해 휴대폰, 이어폰 등 경품을 지급할 예정이다.

신혜원 기자