ACE 미국S&P500·ACE 미국나스닥100 2종 1년 평균 수익률 21.86%

[헤럴드경제=경예은 기자] 한국투자신탁운용은 ACE 미국 대표지수에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종으로 연초 이후 유입된 개인투자자 순매수액이 8000억원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

한국거래소 집계에 따르면 ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF는 전날(18일) 종가 기준 개인 순매수액이 각각 4475억원, 3547억원을 기록했다. 합산 금액은 8022억원으로 처음 8000억원을 넘어섰다.

ACE 미국S&P500 ETF는 미국 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 S&P500 지수를 추종한다. 기술·금융·에너지·필수소비재 등 미국 전 산업을 포괄해 손쉬운 분산투자가 가능한 점이 특징이다. 최근 순자산은 2조7567억원이다.

ACE 미국나스닥100 ETF는 엔비디아·애플·테슬라·마이크로소프트 등 글로벌 기술주 중심의 나스닥100 지수를 따른다. 향후 성장성이 높은 대표 테크기업 100개 종목에 집중 투자하는 상품으로, 최근 순자산액은 2조2797억원이다.

두 ETF의 6개월 수익률은 미국S&P500 ETF가 18.30%, 미국나스닥100 ETF가 21.73%다. 1년 및 3년 수익률은 ACE 미국S&P500 ETF가 18.13%, 82.29%, ACE 미국나스닥100 ETF가 25.59%, 128.68%를 기록했다. 총보수율은 각각 0.0047%, 0.0062%이다.

한국투자신탁운용은 ACE 미국 대표지수 ETF 2종에 대한 신규 매수 이벤트도 진행 중이다. 이벤트 종류는 매수 방식에 따라 ▷매수 리워드 ▷월간 리워드 ▷꾸준함 리워드로 구분되며 경품은 ▷기프티콘 ▷닌텐도 스위치2 ▷마샬 블루투스 스피커 ▷대한항공 기프트카드 100만원권 등이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “ACE 미국S&P500 ETF와 ACE 미국나스닥100 ETF는 뛰어난 분산투자 효과와 우수한 장기 성과 및 낮은 보수를 기반으로 개인투자자 사이에서도 높은 인기를 끌고 있다”며 “특히 연금계좌를 할 경우 세금 이연에 따른 절세효과를 극대화할 수 있다”라고 말했다.