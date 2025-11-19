‘AI 버블’ 논란에 간밤 美증시 3대지수 하락 “주요 섹터 중심 저가 매수세 유입 가능성”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 버블(거품) 논란이 사그라지지 않으며 미국 증시가 약세를 면치 못하는 가운데 19일 코스피는 전날과 마찬가지로 미국 증시 영향에 하락 출발할 것이라는 전망이 나온다.

전날 코스피는 전장보다 135.63포인트(3.32%) 내린 3953.62로 장을 마쳤다. 미국 기준금리 인하 속도 조절 우려와 ‘AI 버블’ 논란 재점화 충격에 지수가 4000선 아래로 하락했다.

최근까지 코스피 상승을 견인했던 반도체와 대형 기술주들도 일제히 하락했다.

삼성전자는 2.78% 내린 9만7800원에, SK하이닉스는 5.94% 급락한 57만원으로 거래를 마치며 나란히 ‘10만전자(삼성전자 주가 10만원대)’·‘60만닉스(SK하이닉스 주가 60만원대)’가 깨졌다.

코스피 하락을 주도한 건 기관과 외국인이었다. 유가증권시장에서 기관은 6768억원을, 외국인은 5502억원 순매도했다.

AI 버블 논란은 전날(현지시간) 뉴욕 증시에서도 지속해 3대 주가지수 모두 내렸다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 498.50포인트(1.07%) 내린 4만6091.74에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 55.09포인트(0.83%) 하락한 6617.32, 나스닥 종합지수는 275.23포인트(1.21%) 밀린 2만2432.85에 장을 마쳤다.

엔비디아의 3분기 실적 발표를 하루 앞두고 지속하는 AI 거품 논란에 따른 위험자산 회피 심리가 나타난 영향이다. 홈디포의 실적 전망과 노동시장 둔화 또한 지수를 끌어내렸다.

다만, 장 중 반발 매수세가 유입되고 사우디아라비아의 대미 투자 증액 보도가 나오면서 지수는 하락 폭을 축소했다.

이날 코스피도 미국 증시의 주가지수 하락 영향에서 자유로울 수 없을 전망이다. 전날에 이어 이날도 하락 출발할 것이라는 전망이 나오는 이유다.

국내 증시에 대한 투자 심리를 가늠할 수 있는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국증시 상장지수펀드(ETF)는 전날 1.54% 내렸고, MSCI 신흥국 ETF도 0.50% 하락했다. 필라델피아 반도체 지수도 -2.31% 내렸다.

다만, 일부 섹터를 중심으로 전날 폭락에 따른 저가 매수세가 유입될 것이란 기대도 있다.

한지영·이성훈 키움증권 연구원은 코스피가 “미국 AI주 약세 여파, 엔비디아 실적 경계감 등으로 하락 출발할 것”이라면서도 “전일 3%대 폭락에 따른 반도체, 방산, 조선, 금융 등 주도주 중심의 저가 매수세 유입 등으로 장중 하락 폭이 제한되는 주가 흐름을 보일 것”으로 예상했다.

그러면서 “반복되는 악재로 인한 주가 급락을 겪는 과정에서 의도치 않게 단기 과열 우려를 덜어냈으며, 엔비디아 실적 및 9월 고용 등 목요일(20일) 이벤트 이후 분위기 반전의 가능성도 열려 있다는 점도 상기해볼 시점”이라고 말했다.