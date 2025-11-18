현대차 정몽구 재단(이하 재단)은 지난 17일 서울 파이팩토리 스튜디오에서 ‘2025 임팩트 스타트업 데이’(사진) 행사를 열고 국내 임팩트 스타트업의 성과와 비전을 공유했다고 18일 밝혔다.

행사는 ‘Beyond Impact, The Next standard(임팩트를 넘어, 새로운 기준으로)’를 슬로건으로 내걸고, 사회문제 해결을 넘어 지속가능한 임팩트 생태계 조성을 위한 새로운 기준을 제시했다. 현장에는 대학생, 기업가, 스타트업 관계자 등 200여명이 참석했다.

임팩트 스타트업은 혁신적 비즈니스 모델·기술·전략을 활용하여 빈곤, 불평등, 기후변화, 교육·의료·문화격차, 저출산·고령화 등 사회적 난제를 해결하는 스타트업을 말한다.

첫 번째 패널토론에서는 ‘임팩트를 넘어 생태계를 만드는 것은’을 주제로 사회적 가치 창출의 현실적 과제를 논의했다. 토론에는 최재호 사무총장(현대차 정몽구 재단), 김정태 대표(엠와이소셜컴퍼니), 남보현 대표(HG 이니셔티브), 정유아 실장(KOICA)이 참여했다. 양대근 기자