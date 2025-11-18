팀네이버 기술 직관적 구성 디지털 트윈, AI 기술 등 제시

팀네이버가 사우디아라비아에서 자사의 첨단 IT 기술이 접목된 부동산 및 도시 운영 사례를 소개하며 기술 파트너로서 입지를 다진다.

팀네이버는 현지시간 17일부터 20일까지 사우디아라비아 리야드에서 개최되는 ‘시티스케이프 글로벌 2025’(Cityscape Global 2025)에 참가해 건축과 부동산 분야에 적용가능한 다양한 IT 기술을 소개한다고 18일 밝혔다.

‘시티스케이프 글로벌 2025’는 건설·건축·프롭테크·부동산 분야 세계 최대 규모 전시회다. 지난해 기준 17만2000여 명이 방문하고 업체 500여 곳이 참여했다. 부동산 거래액도 약 610억 달러(한화 약 89조3900억원)에 달했다.

이번 전시에서 팀네이버는 디지털 트윈, AI, 클라우드 등 첨단 기술이 실제 적용된 부동산 및 도시 운영 사례를 소개한다.

특히 지난 6월 구축을 완료한 사우디 내 3개 도시인 메카, 메디나, 제다의 디지털 트윈 플랫폼을 필두로 도시개발과 건축 분야의 디지털 전환(DX) 확대 방안을 제시할 예정이다.

부스는 ▷네이버의 스마트시티 기술과 디지털 트윈 플랫폼을 소개하고, 매핑 로봇 ‘T2-B’를 사우디에서 공개하는 ‘스마트시티 존’ ▷네이버의 AI 밸류 체인과 소버린 AI를 소개하는 ‘AI존’ ▷사우디 리야드에 조성 중인 신규 주거단지를 디지털 트윈 기술로 체험하는 ‘VR존’ ▷사우디 국립주택공사 디지털 기술 파트너로서 건축·부동산 분야 기술 및 협력 비전을 제시하는 ‘엑스퍼트바’ 등 4가지 공간으로 구성, 실제 현장에 접목된 기술을 직관적으로 이해하고 체험할 수 있도록 했다.

회사 측은 사우디 비전 2030 프로젝트로 급성장 중인 부동산·건축 분야에서도 네이버의 기술 수요가 높을 것으로 판단해 작년에 이어 올해도 참가를 결정했다. 더불어 사우디 내 네 번째 전시참여로, 한층 강화된 사우디 정부와의 협력 관계를 보여줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “실제 사우디 내 구축한 디지털 트윈 기술과 현지에서는 최초로 공개하는 팀네이버의 AI 역량, 스마트시티 등을 소개할 수 있어 뜻깊다”면서 “앞으로도 현지 파트너들과 함께 지속적으로 플랫폼을 고도화하고 새로운 사례를 발굴해 나갈 계획”이라고 말했다.

박혜림 기자