자본 적정성 제고 및 투자기회 모색 사업부문 수익성 향상 주력

[헤럴드경제=유동현 기자] 유안타증권은 자본확충을 통한 수익성 향상을 위해 1700억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 18일 밝혔다.

신종자본증권은 30년 만기(만기일 2055년)로 발행일로부터 5년과 7년이 지난 시점에 콜옵션(조기상환)을 행사할 수 있는 두 종류의 증권이다. 각 1100억원, 600억원으로 발행되며 보험사와 저축은행 등이 주요 투자자로 참여한다. 발행금리는 각 연 5.0%, 연 5.7%로 매 3개월마다 이자를 지급한다.

유안타증권은 이번 신종자본증권 발행으로 지난3분기 말 연결기준 자기자본(약 1조6658억 원)의 약 10%에 해당하는 자본을 확충했다.

발행금액은 금융상품 영업력 향상 및 마진 파이낸스(Margin Finance) 활성화와 기업금융부문 영업기반 확대, 홀세일(Wholesale)부문의 세일즈 풀(pool) 확대 및 트레이딩(Trading)부문의 투자기회 확보 등에 활용될 계획이다.

뤄즈펑 대표는 “이번 신종자본증권 발행으로 유안타증권은 기존의 안정적인 수익 기반을 넘어 한 단계 더 도약할 수 있는 여건을 만들 수 있게 됐다”며 “향상된 자본력을 바탕으로 자본 적정성을 제고하고 수익원 다각화에 집중해 각 사업부문의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

유안타증권은 올 3분기 연결기준으로 영업이익은 전년 동기 대비 115% 증가한 391억원, 순이익은 전년 동기 대비 42% 증가한 297억원을 기록했다. 하우스 랩 상품 판매 및 잔고 증가와 함께 주식형 펀드 중심의 금융상품 공급 다변화로 WM부문에서 분기 단위 최고 실적을 기록했다. 위탁영업부문의 꾸준한 성장세와 함께 자산운용부문에서도 양호한 성과를 보였다.